Devetogodišnja Neda poklonila kosu (VIDEO)

DOBOJ - Mama je pustila koju suzu, djevojčica je bila strpljiva, a frizerka precizna, tako je izgledalo šišanje nakon kojeg će duga, njegovana kosa devetogodišnje Nede Kuzmanović poslužiti za izradu perike koja će usrećiti djevojčice koje su zbog bolesti ostale bez kose.

Kako se Neda odlučila na ovaj korak, ispričala je njena majka Jovana.

"Slučajno na Instagramu je ugledala djevojčice koje nemaju kosu i gdje se traže donacije i ona je mene pitala zašto nemaju kosu, a ja sam rekla da su to djeca koja su oboljela, ne mogu da joj objasnim jer je još jako mala. Ona je tražila nekih desetak dana da donira kosu i došla sam na ideju da odem do frizerke da pitam. Ona mi je rekla da može. Nisam je šišala evo sada će punih devet godina, njegovala sam. Uvijek su me pitali šta sam joj stavljala na kosu, koje preparate koristim, nisam ništa, samo običan šampon i voda, i to je to", priča Jovana.

Djevojčica je kazala da joj nije žao što sada ima kraću kosu, te otkrila šta su joj rekli vršnjaci u školi.

"Pitali su zašto to, a ja sam rekla da želim da doniram kosu", kaže Neda.

Prije šišanja njenu kosu je frizerka Snježana Savić izmjerila, te odvojila u pramenove dužine od po 30 centimetara, a na naše pitanje kakva je kosa, odgovorila je:

"Odlična, što se mene tiče, jer to je baš zdrava kosa. Ona će imati i dalje duži paž. Ukupna dužina kose od vrha do kraja je 60 centimetara. Pola donira, pola ostaje. Kosa bi trebalo da bude prije svega zdrava, najbolje su dječje kose, nefarbane kose, naravno duga. Ja je šaljem u 'Iskru', Udruženje roditelja u Banjaluci. Znači, kosa se stavlja u ubrus u onu zip vrećicu. Ja to popakujem u paket jer ne šaljem svaku pojedinačno, šaljem kada skupim malo više", pojasnila je frizerka.

Osim što će usrećiti drugu djecu i Neda je srećna jer će joj sada biti lakše vladati kosom.

"Ja želim sama sebe da češljam i da vežem kosu, a kada se počešljam, opet je zamrsim, pa mora mama", priča Neda.

"Najteže mi je padalo sušenje kose, to mi je bilo strašno, po sat i po vremena. Sada ona ima želju da ona suši, a ne može. I onda je prebaci s jednu stranu na drugu i onda se vodila borba satima, i češljanje. Sada je došlo da može sama sve", iskrena je mama Jovana.

Sve više djevojčica i djevojaka rado donira svoju kosu, priča frizerka, te otkriva kako je nedavno izgledalo jedno šišanje.

"Bila mi je skoro djevojčica koja je toliko emotivna, znači ona je cijelo šišanje plakala. U stvari njoj nije bilo žao kose uopšte, nego je plakala, emotivna što će pokloniti kosu. Ona nas je oduševila tim svojim suzama. Imala sam skoro djevojku koja je donirala kosu i to je baš puštala namjenski. Dolazila mi je i cura iz inostranstva, isto donirala kosu", prisjetila se Snježana.

Za izradu jedne perike, čuli smo u salonu, potrebno je od devet do šesnaest donacija zdrave kose.

