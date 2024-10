Digitalizacija servisa javne uprave: Šta je postignuto i šta nas čeka?

U okviru kontinuirane digitalne transformacije javne uprave u Bosni i Hercegovini, fokus NetWork 12 konferencije usmjeren je na analizu realizacije planova i projekata koji su predstavljeni prošle godine.

Kao uvod u glavni panel o digitalizaciji javne uprave, održat će se sesija pod nazivom "Kako EU podržava digitalizaciju privatnog i javnog sektora u BiH", koja će predstaviti podršku Evropske unije u ovom procesu.

Damir Dizdarević, CEO Logosofta d.o.o., razgovarat će sa Stefanom Ellerom, šefom kooperacija/prvim sekretarom u Delegaciji Evropske unije u BiH, a diskusija će otvoriti temu projekta e-Wallet za elektronsku identifikaciju građana, kojeg EU uvodi i kojem BiH može pristupiti. Također će se razmatrati usklađivanje lokalne zakonske legislative i uloga IDDEEA u procesu digitaliziranja identiteta građana. Tokom sesije će se razgovarati o EU inicijativama za digitalnu transformaciju i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH, te učešću bh. kompanija u programima koji se finansiraju iz EU fondova.

Nakon uvodne sesije, panel pod nazivom "Digitalizacija servisa javne uprave u BiH: Šta je postignuto i šta nas čeka?" osvrnut će se na konkretne rezultate i izazove koji su definisani na prošlogodišnjem skupu. Diskusija će razmotriti dobre prakse u digitalizaciji, kao što su povećani protok dokumenata između institucija javne uprave i uvođenje digitalnih certifikata na lične karte. Također, analizirat će se koliko je društvo spremno za potpunu digitalizaciju i da li su inicijative poput CIPS prijavnice zaista ostavljene u prošlosti. Panel će moderirati Damir Dizdarević, a učesnici panela koji će podijeliti svoja iskustva i uvide su:

• Edin Forto, ministar, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

• Davor Bunoza, ministar, Ministarstvo pravde BiH

• Almir Badnjević, direktor, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

• Svjetlana Perković, pomoćnik direktora - Sektor za IT, Uprava za indirektno oporezivanje BiH

• Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo

Kroz interaktivnu diskusiju panelisti će razmotriti ključne izazove i rješenja za digitalnu transformaciju, pružajući uvid u trenutno stanje, šta je postignuto, buduće planove i prepreke koje se moraju prevazići.

Ovaj skup prilika je da se na jednom mjestu okupe stručnjaci, donosioci odluka i praktičari iz različitih sektora, što NetWork konferenciju čini centralnim mjestom za poslovno-tehnološku zajednicu u regionu. Pod sloganom "THE POWER OF CONNECTION", Grand Hotel Neum će od 23. do 25. oktobra 2024. godine postati epicentar digitalnih tehnologija, poslovnih trendova i inovativnih rješenja. Za organizaciju ovog prestižnog događaja ponovo je zadužena agencija Communis, koja osigurava vrhunski sadržaj i nezaboravno iskustvo.

Kotizacije za konferenciju su u prodaji do 25. 10. 2024. godine. Sve najnovije informacije mogu se pratiti na službenoj stranici www.networkkonferencija.ba te na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook, Instagram i Twitter.

