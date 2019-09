"Dijelom prihoda od igara na sreću pospješiti pronatalitetnu politiku"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Banjaluci da će dio sredstava prikupljenih novim Zakonom o igrama na sreću biti preusmjeren za pronatalitetnu politiku.

Višković je to rekao na predstavljanju naučnoistraživačke studije "Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske - analiza stanja i prijedlog mjera", koju je na inicijativu predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović izradio ekspertski tim kojim je rukovodio Draško Marinković.

"Naš Zakon o igrama na sreću donosi puno veće efekte nego što smo očekivali i dio sredstava ćemo preusmjeriti na pronatalitetnu politiku", rekao je Višković.

On je dodao da se iz budžeta Republike Srpske izdvaja 1,5 odsto za pronaltitetnu politiku i sve što obuhvata taj segment mjera.

"To nije nimalo beznačajan novac, ali sada treba da vidimo efekte određenih mjera. Mi smo u proteklih osam godina zaustavili pad rađanja. Ono što je dobro i sa čime treba da izađemo u javnost jeste da kažemo da imamo za oko 200 djece veće rađanje nego u protekloj godini. To može da tumači kako ko hoće, ali to je doprnos ove i protekle vlade. Ako idemo na povećanje nataliteta onda moramo da znamo koje su nam ciljne grupe, da li je to prvo, drugo ili treće dijete. Ako treba da se pojačaju finansijska izdvajanja za prvo, drugo ili treće dijete, onda treba da to koncipiramo u narednom planu Vlade", rekao jeVišković.

Premijer Srpske je rekao da su napravljeni i koraci kada su u pitanju finansijska izdvajanja za porodilje.

"U starom zakonu je stajalo da pravo na dodatak od 405 maraka imaju porodilje koje su bile nezaposlene 6 mjeseci prije porođaja.Mi smo to ukinuli i ako je porodilja bila nezaposlena samo jedan dan prije rođenja djeteta ima pravo na taj dodatak", istakao je Višković.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da Vlada sprovodi niz finansijskih mjera kako bi se pospješila pronatalitetna politika, ali da podsticanje rađanja ne obuhvata samo finansijski segment.

"Postoji čitav niz mjera koje se odnose na majku - krenu od pomoći za novorođenče, pa pomoć za treće i čertvrto dijete, besplatni udžbenici, besplatan prevoz, stambeni krediti za nove bračne parove, pomoć za nezaposlene porodilje koju smo uveli prošle godine", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Uz ova ciljana davanja cilj je i podizanje životnog standarda. Veće zepošljavanje, veće plata, bolja infranstruktura. Mnogo je tu stvari i mnogo mjera, ali ostaje jedan veliki posao i to, između ostalog, znači i veliku reformu obrazovnog sistema. Potrebno je napraviti sistem obrazovanje koji će učiniti naše ljude da imaju bolja znanja kojima će doći do bolje plate", istakla je Cvijanovićeva.