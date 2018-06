Dio migranata odbija da napusti GP Maljevac, velika gužva na granici

VELIKA KLADUŠA - Više od stotinu migranata i dalje se nalazi u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Maljevac u Velikoj Kladuši, zbog čega se saobraćaj na ovom prelazu odvija jako usporeno.

Ranije u toku dana oko 200 migranata je pokušalo da pređe granični prelaz, ali nakon što su ih u tome spriječili pripadnici Granične policije BiH i Hrvatske, uz podršku MUP-a USK, pojedini su odustali od svog nauma.

Ministar unutrašnjih poslova USK Anel Ramić kazao je za "Klix.ba" da su migranti i dalje u blizini granice, da je neki pokušavaju čak i preći, međutim da je to praktično nemoguće.

"Iz MUP-a USK je angažovana Jedinica za podršku, kao i pripadnici Policijskih stanica Velike Kladuše, Cazina i Bužima. Naših policajaca je više od stotinu. Graničnoj policiji je stiglo pojačanje iz Bosanskog Novog, Gradiške i drugih obližnjih područja, dok je granicu ojačala i Hrvatska granična policija. Tamo su i pripadnici Policijske uprave Karlovac, a stigli su im u pomoć i pripadnici iz Varaždina. Hrvatska policija je čak digla i helikopter. Tako da, što se kaže, tamo ne može proći muha", rekao je Ramić.

Na graničnom prelazu trenutno vlada velika gužva i policija polako propušta vozila, dok se pojedini vozači vraćaju na granični prelaz Hadžin Potok u Cazinu.

U potpunosti je zatvoren put od Tržnog centra Sudo-Luka do granice.

Na granici je i dalje prisutno nekoliko stotina policajaca, a stigli su i predstavnici Međunarodne organizacije za migracije koji, prema pisanju pomenutog portala, pokušavaju migrante nagovoriti da se vrate nazad u Veliku Kladušu.

Neki od njih odustaju, ali stotinjak je i dalje uporno i na granici bi mogli ostati i tokom noći.

Another video made by team @UNmigration #bosnia of #migrants #refugees walking to Velika Kladuša - Maljevac border crossing at 1pm this afternoon @IOM_ROVienna pic.twitter.com/b55PGow9H8