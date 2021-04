Direktor Doma zdravlja Prijedor ponudio ostavku

PRIJEDOR - Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Slobodan Javor ponudio je danas ostavku na ovu dužnost iz moralnih razloga zbog događaja koji su doveli do prekida vakcinacije protiv virusa korona početkom ove sedmice.

"Odgovorno tvrdim da sam kao direktor učinio sve da bih spriječio ovo što se danas i ove sedmice desilo i dešava. Kao odgovoran čovjek, iz moralnih razloga nudim svoju ostavku ljudima koji su me imenovali na ovu funkciju", rekao je Javor na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je istakao da javnost treba da zna da ovo nije prvi put da u ovoj zdravstvenoj ustanovi dolazi do prekida hladnog lanca i da se ista ili slična situacija desila i prije otprilike godinu dana kada je tadašnja skupštinska većina predvođena SNSD-om razriješila direktora Doma zdravlja iz DNS-a i imenovala novog direktora iz SNSD-a.

"U to vrijeme došlo je do prekida hladnog lanca vakcina koje su bile smještene u dva odvojena frižidera na dvije odvojene lokacije. Ono što je zanimljivo je da u tom trenutku nije nestalo struje, već kabal iz tih frižidera nije bio dovoljno uključen u struju, odnosno bio je u utičnici, ali nije bio uključen u struju. Da li je to bio ljudski faktor ili ne, u to ne ulazim", naveo je Javor.

On je podsjetio da ga je Skupština grada imenovala 15. marta, da je dužnost preuzeo prije nešto više od tri sedmice, da je posebno obratio pažnju na čuvanje vakcina, imajući prethodno iskustvo i saznanja o slučaju koji se desio prethodnom direktoru iz SNSD-a i da je urađeno sve što se moglo uraditi da se spriječi prekid hladnog lanca – od nabavke frižidera, zamrzivača, UPS-a, nadzora i aplikacije koja je pratila temperaturu unutar frižidera.

On je dodao da radi zaštite istrage koja je u toku ne može trenutno davati više informacija, dodajući da su propale 1.342 vakcine i da očekuje da se revakcinacija nastavi iduće sedmice.

"Meni je veoma drago da je pokrenuta istraga u ovom slučaju, jer samo na taj način možemo utvrditi da li je bilo ljudske odgovornosti", kaže Javor.

U Prijedoru je ove sedmice privremeno obustavljeno davanje druge komponente vakcine "sputnjik ve", budući da je zbog nestanka električne energije u više navrata došlo do prekida hladnog lanca vakcine.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor formiralo je na osnovu medijskih napisa predmet o propadanju određene količine vakcina u ovom gradu.