Direktorica Centra za socijalni rad Srbac zaposlena i u Srbiji kao savjetnik u RZSZ

SRBAC - Direktorica Centra za socijalni rad Srbac, Slađana Potkonjak, je istovremeno zaposlena u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srbije i na ova dva radna mjesta se pojavljuje naizmjenično. Na ovaj apsurd ćute nadležni, dok su građani Srpca zaprepašteni.

Kada su vlasti Republike Srpske, na čelu sa Miloradom Dodikom najavile da pokreću borbu s onima koji su zaposleni, a ne dolaze na posao, za svakoga ko nije iz BiH, to bi izgledala kao još jedna epizoda Nadrealista.

Međutim, u Bosni i Hercegovini je sve moguće, a pogotovo praksa u kojoj su ljudi zaposleni ali ne dolaze na svoje radno mjesto.

Ipak, primjer iz Srpca je možda čak i nadmašio ovu praksu, jer direktorica Centra za socijali rad Srbac, Slađana Potkonjak, više od godinu dana ne dolazi na posao, jer je zaposlena u Srbiji.

Da bi zaista utvrdili šta se dešava ekipa portala Micro mreža je pozvala Centar za socijalni rad Srbac, potražili direktoricu, nakon čega su dobili socijalnu radnicu Mirjanu Dragosavljević, koja je poručila da direktorica nije tu i da je ona ovlaštena za potpisivanje rješenja.

Nakon što su je pitali, gdje je direktorica, ona je rekla da je odsutna.

"Direktorica je odsutna, a ja sam ovlaštena za potpisivanje rješenja", rekla je.

Pitali su je i da li radi u Srbiji, nakon čega je Dragosavljevićeva odgovorila da ona ne može na ovaj način da odgovara nekom portalu, te je ubrzo završila razgovor sa novinarom portala Micro mreža.

Nakon završetka ovog razgovora kontaktirali su Republički zavod za socijalnu zaštitu u Srbiji i pitali da li je kod njih zaposlena Slađana Potkonjak. Dobili su potvrdan odgovor uz obrazloženje da je spisak svih zaposlenih dostupan na njihovom sajtu. Ubrzo smo u pretraživanju sajta našli ime Potkonjakove, u odjelu za procjenu stručnog rada, odnosno superviziji, na poziciji savjetnika.

Pozvali su kontakt pored njenog imena i dobili Potkonjakovu, koja nam je nakon pitanja da li je ona direktorica Centra za socijalni rad Srbac, poklopila slušalicu.

Nije im bilo teško da ponovo okrenu isti broj i pitaju direktoricu zašto je spustila slušalicu, nakon čega je ona odgovorila da sada ne može da priča o tome i da će ih pozvati. Poziv od Potkonjak nije stigao, niti su je uspjeli ponovo dobiti na broj u Srbiji.

S obzirom da je Skupština opštine Srbac još 2017. imenovala Potkonjakovu na mjesto direktora ove ustanove, a 2021. godine u martu je reizabrana na ovu funkciju, obratili su se upitom opštini Srbac. Međutim, i nakon drugog upita nisu dobili odgovor, uz obrazloženje da je sekretarica bolesna i da se možda zbog toga zagubio prvi mail.

Kako tvrdi izvor, Potkonjak je u decembru 2021. godine uzela godinu dana neplaćeno odsustvo, nakon čega je otišla u Srbiju, da bi se vratila u januaru ove godine i nastavila primati platu ali ne i dolaziti na radno mjesto.

Ovo predstavlja klasično kršenje zakona, ističu u Inspektoratu Republike Srpske i dodaju da će provjeriti ove navode na terenu. Dodali su da im nije jasna sama stvar dok ne steknu uvid na terenu.

Ova informacija je šokirala građane Srpca, među kojima i odbornicu PDP-a, Dušanku Ignjatić, koja smatra da se ovim trebaju pozabaviti nadležne istitucije.

"Ova informacija je došla i do mene i moram priznati da sam šokirana. Smatram da nadležne institucije trebaju izvršiti provjere i postupiti po zakonu. U namjanju ruku ovo je nemoralno, da neko prima dvije plate, dok sa druge strane imamo veliki broj obrazovanih ljudi koji su nezaposleni", rekla je Ignjatić.

Drugi sagovornik iz Srpca tvrdi da je Potkonjak po njemu uvijek bila korektna i da ovo od nje nije očekivao.

"Slađana je bila korektna u poslu koji je radila, ne znam zašto joj je ovo sada trebalo. Neko kaže da je tamo otišla na specijalizaciju ali eto da još radi i tamo i ovamo i prima dvije plate, to me zaista iznenađuje od nje", rekao je sagovornik Micro Mreže.

Na koji način je Potkonjak zaposlena na ova dva mjesta, saznaće se tek kada institucije prestanu da ćute. Do tada Srbac će biti bez direktora Centra za socijalni rad, koji će se samo povremeno pojavljivati na svom radnom mjestu, kako je to do sada bilo.

