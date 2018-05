Direktorica Ekonomske škole: Djeca krenula u Banjaluku čim su dobila pasoše

BANJALUKA - Nada Vulić, direktor banjalučke Ekonomske škole, čiji se dio učenika vratio iz Italije sa ekskurzije, gdje im je izgorio autobus, odbacila je tvrdnje roditelja, a po kojim je prema đacima nekorektno postupano nakon nezgode.

"Htjeli su da isti čas vratimo djecu. Kako bez pasoša? Sat vremena kako smo dobili pasoše, krenuli su", ističe Vulićeva u izjavi za "Nezavisne".

Dodaje da je, od zaključenja policijskog izvještaja, bez kog nisu mogli nastaviti dalje za 21 sat obezbijedili italijanski autobus da preveze đake do hotela u Riminiju.

"Zatim smo organizovali da krene novi autobus iz BiH, prikupili svu dokumentaciju za privremene pasoše, uključujuci organizovano slikanje, odvezli dokumentaciju u Milano koji je četiri sata vožnje od Riminija, sa konzulom cijelo vrijeme bili na vezi, čekali pasose u Milanu i vratili ih nazad u Rimini odmah", ističe Vulićeva.

Nakon sat vremena, kada su stigli putni listovi, kako ona dodaje, đaci su odmah krenuli za Banjaluku.

"Uz sve to brinuli smo o tehničkim stvarima, da đacima olakšamo boravak u Italiji, komunicirali sa roditeljima, novinarima i institucijama. Na sve to brinuli smo o još 170 učenika. Sve to za 21 sat", kazala je direktorica Ekonomske škole.

Kaže da su "strašne priče da su nagovarali djecu na bilo šta".

"Nadljudski napori su uloženi da sve operativno i kako treba stane u 21sat. Sve to uz veliku pomoć italijanskih partnera", navela je Vulićeva.