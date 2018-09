Đajić: Cilj najbolji klinički centar u regionu

BANJALUKA - Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da je preseljenje svih hirurških klinika sa lokacije u centru grada na Paprikovac i puštanje u rad Sjevernog krila UKC-a istorijski trenutak za zdravstvo Srpske, te da je krajnji cilj rukovodstva ove zdravstvene ustanove stavaranje naboljeg kliničkog centra u regionu.

Đajić je naveo da su nebrojene prednosti i značaj puštanja u rad Sjevernog krila kako za osoblje, tako i za pacijente, jer će standard bolničnog liječenja biti značajno unapređen.

"U Sjevernom krilu će biti smještene najmodernije operacione sale i intenzivne njege sa 44 kreveta, kao i Centar urgentne medicine, Patologija, Sterilizacija... Najveća zdravstvena ustanova Srpske 22. septembra konačno će se smjestiti pod jedan krov", rekao je Đajić u intervjuu Srni.

Prema njegovim riječima, pacijenti će se iz mješovitih soba sa deset i 20 kreveta, sa jednim mokrim čvorom i nemogućim uslovima, preseliti u jednokrevetne i dvokrevetne sobe i apartmane, sa modernom opremom i svim pratećim sadržajima, kupatilima i mokrim čvorovima, klimom i slično.

Đajić je istakao da je pored građevinskih radova, UKC paralelno radio na nabavci najsavremenije medicinske opreme, čime će ova zdravstvena ustanova imati vrhunski opremljene kabinete, operacione sale, dijagnostiku...

On je napomenuo da je jedan od prioriteta u ovoj zdravstvenoj ustanovi edukacija kadra.

"UKC je najveća internacionalna kuća u BiH i samo ove godine na UKC je dolazilo oko 100 ljekara iz inostranstva, koji su radili složene operacije i preglede, a više od 100 naših ljekara je bilo na edukaciji u inostranstvu", napomenuo je Đajić.

On je dodao da na UKC-u rade četiri vrhunska stručnjaka iz SAD-a iz oblasti anestezije, koji edukuju domaći kadar, te najavio da će na dan otvaranja Sjevernog krila doći stručnjaci iz Rusije, koji će obaviti nekoliko izuzetno složenih operacija.

Đajić je napomenuo da na UKC dolaze svjetski poznata imena, među kojima Nikica Grubor, specijalista hirurgije sa anestezijom, jedan od najboljih abdominalnih hirurga posebno specijalizovan za hirurško zbrinjavanje digestivnih organa i pankreasa, zatim akademik Vojko Đukić, specijalista otorinolaringologije, Radoje Simić, specijalista dječije hirurgije, kao i Vladimir Kojović, specijalista urologije i svjetsko ime u urogenitalnoj rekonstruktivnoj hirurgiji.

"Benefiti ovakvog vida saradnje su višestruki. Na ovaj način štede se finansijska sredstva Fonda zdravstvenog osiguranja, smanjuju se materijalni troškovi porodica pacijenata koji bi za ovakve zahvate odlazili van Srpske, a jedan od najvećih benefita je što dolaskom ovih stručnjaka radimo na edukaciji našeg kadra", istakao je Đajić.

Govoreći o najavljenoj realizaciji projekta Kardihirurgije, koja će biti vlasništvo UKC-a, Đajić je rekao da su liste čekanja na kardiohirurške zahvate velike, te da neki od pacijenata nažalost i ne dočekaju svoj red.

"Realizacijom ovog projekta čiju završnicu očekujem do kraja naredne godine, to će se promijeniti. Iako je prvobitni plan bio da se Kardiohirurgija izgradi po principu javno-privatnog partnerstva, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Vlade Srpske, Kardiohirurgija će biti vlasništvo UKC-a", dodao je Đajić.

On je naveo da ovaj projekat predstavlja veliki uspjeh koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju i očuvanju zdravlja stanovnika Srpske.

"U toku su pregovori sa eminentnim stručnjacima iz Srbije, Slovenije i Austrije koji će dolaziti u UKC kako bi izvodili kardiohirurške procedure. Paralelno, naši ljekari će odlaziti na petogodišnje specijalizacije u inostranstvo kako bi nakon edukacije počeli samostalno da obavljaju najsloženije kardiohirurške zahvate", objasnio je Đajić.

Kad je riječ o uvuđenju novih procedura na UKC, Đajić je podsjetio da su prošle godine, ljekari specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalisti ortopedije i traumatologije i anesteziolozi po prvi put u istoriji UKC-a izveli replantaciju kompletne šake.

"Operacija je trajala oko pet časova, pacijent je primljen sa ekstremno teškom povredom desne šake koja je bila amputirana u nivou ručnog zgloba. Već sedam dana nakon operacije pacijent je bio stabilan, a replantirana šaka vitalna", podsjetio je Đajić.

On je dodao da je Služba za torakalnu hirurgiju u julu prošle godine počela sa izvođenjem "VATS timektomije", što predstavlja najmoderniju operaciju grudne žlijezde i to endoskopskim putem, što do sada nije izvođeno na prostorima BiH.

"Naši interventni kardiolozi zajedno sa kardiologom iz Kantonalne bolnice u Lucernu nedavno su uradili složenu kardiološku proceduru - otvaranje hronične totalne okluzije koronarne arterije, kojom se poboljšava protok krvi u srce, a u kojoj je korišten balon sa jako visokim pritiskom od 50 atmosfera. Ova složena kardiološka procedura izvedena je po prvi put u UKC-u, ali i u regionu", objasnio je Đajić.

On je ukazao i na rad Službe za vaskularnu hirurgiju, na kojoj je izveden komplikovan operativni zahvat kod pacijenta sa urođenom promjenom strane unutrašnjih organa, pri čemu su ljekari operisali giganstku aneurizmu i uradili komplikovan operativni zahvat kod pacijenta koji je nekoliko mjeseci bolovao od simptomatske subklavijalne bolesti.

Đajić je naglasio da je UKC jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova koja ima dežurnog interventnog kardiologa, koji zbrinjava pacijente sa infarktom, da u UKC-u sada preživljavaju bebe rođena sa samo pola kilograma, te da ova ustanova ima vještačka pluća koja nemaju ni okolne države.

"Opremljeni smo najmodernijom opremom kakvu imaju bolnice u Evropi i svijetu, imamo dvije magnetne rezonance, tri ct-uređaja, a samo u ovoj godini kupili smo pet novih ultrazvučnih aparata. Naša laboratorija je opremljena sa svim mogućim reagensima i radi pretrage koje se rade i u najvećim centrima u Evropi i svijetu", istakao je Đajić.

On je naglasio da je cilj rukovodstva UKC-a da napravi najbolji klinički centar u regionu koji će se otvoriti prema pacijentima iz Evrope, koji će imati vrhunski kvalitet i nižu cijenu.