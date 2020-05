Đajić: Podzemna garaža riješiće gužve i ubrzati hitno zbrinjavanje

BANJALUKA - Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je projekat izgradnje podzemne garaže u ovoj zdravstvenoj ustanovi jedan od najboljih u zdravstvu Srpske, budući da će omogućiti da hitni pacijenti budu brže zbrinuti.

Đajić je ocijenio da će UKC Srpske ovakvim rješenjem dodatno unaprijediti svoje usluge, budući da je već sada u Evropi u vrhu po mnogim stvarima - struci, kadru, opremi.

"Imaćemo garažu gdje će naši pacijenti, a i osoblje, moći da se bezbjedno parkiraju, sa toplotnim tunelom, gdje će direktno iz automobila moći da uđu u centralni blok. Biće povezani sa ambulantama i neće se praviti velike gužve i onemogućavati hitnom pacijentu da dođe u prijemno-urgentni trakt", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da kroz parking kod UKC-a dnevno prođe između četiri i pet hiljada automobila zbog čega su uputili zahtjev Vladi Srpske za rješavanje ovog pitanja, te je odlučeno da se gradi podzemna garaža oko UKC-a.

"To je završeno prošle godine, prije ove pandemije. Zatvoreni su tenderi, sve je urađeno regularno i legalno i ovo je jedan od najboljih projekata u zdravstvu Srpske", naglasio je Đajić.

Govoreći o nedavnoj smrti banjalučke trudnice u ovoj zdravstvenoj ustanovi, Đajić je još jednom izrazio saučešće njenoj porodici i podsjetio da je u UKC formirao komisiju, dodajući da je dobro što je formirana i komisija pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

"Kao rukovodilac zdravstvene ustanove moram da budem nepristrasan i to ću i biti i insistiraću da se svi detalji otkriju i javno objave. Ono što je vrlo bitno to će raditi istražni organi, policija i tužilaštvo i nemoguće je da se tu nešto prikrije, niti mi to želimo", rekao je Đajić naglašavajući da želi da istina o ovom slučaju izađe na vidjelo.