Đajić: Stanivukovićeva hobotnica hoće da preuzme pranje bolničkog veša

BANJALUKA - Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je danas da hobotnica okupljena oko gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića hoće da preuzme posao pranja, sušenja i peglanja bolničkog veša u UKC-u Srpske.

Đajić kaže da je tender za pranje, sušenje i peglanje bolničkog veša u UKC-u poništen nakon žalbe firme koja je, kako kaže, formalno u vlasništvu porodice Јelenka Lolića, a stvarno u vlasništvu Stanivukovića, prenosi RTRS.

"Stanivuković mora da ode, jer on ne može upravljati sam sa sobom, a kamoli javnim institucijama. Nije on došao danas ispred našeg kliničkog centra zbog brige o našim pacijentima, nego zbog sebe i svojih interesa", rekao je Đajić nakon što je Stanivuković održao konferenciju ispred UKC-a na kojoj je rekao da Đajić "nije uspio da progura namješteni tender za pranje bolničkog veša, vrijedan 13,3 miliona KM, ali da i dalje to pokušava".

"Danas smo došli ovdje da pitamo doktora da li pere veš ili pare i kako je moguće da ono što su ranije plaćali 5,6 miliona danas košta 13,3 miliona maraka, kome ide ta razlika od šest ili sedam miliona", rekao je Stanivuković.

Đajić tvrdi da Stanivukvić namješta tender sebi i kako kaže, želi da zataška kriminal u gradu i rasipanje novca iz gradskog budžeta.

On je pozvao građane na sutrašnji protest ispred banjalučke Gradske uprave u 16.00 časova.