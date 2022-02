Đajić: Svi znaju od čega je vakcina, a ne znaju šta jedu

BANJJALUKA - Iza nas je dvije godine dobrog rada UKC-a Republike Srpske, istakao je Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a Srpske za RTRS.

"Dvije godine zdravstvo, pa tako i Republika Srpska bori se sa bolesti virusom korona. To je bila borba sa strahom, smrtima, tragedijama porodica, i sve smo to prošli. Sa strahom smo gledali kako su u drugim državama ljudi umirali po trotoarima. To nismo dozvolili u Banjaluci i Srpskoj", rekao je Đajić.

Đajić je još jednom pozvao stanovništvo da se vakciniše.

"Apelujem da se stanovništvo vakciniše. Imamo dovoljan broj vakcina, one propadaju, a stanovništvo umire od virusa korona. Boli me kao zdravstvenog radnika da svi znaju od čega je vakcina, a ne znaju šta svakodnevno jedu. Bez vakcine neće stati ova pošast", poručio je Đajić.

Generalni direktor UKC-a Republike Srpske još jednom se dotakao i kisika.

"Ogorčeni smo na sve one koji su puštali priču o tome da li je kiseonik medicinski ili ne. Zbog naših stanovnika nećemo odustati da ova institucija bude najbolja u regionu", zaključio je Đajić.

Ranko Palačković, glavni tehničar Urgentnog centra UKC-a Republike Srpske, ističe da je sistem uspio da odgovori zadatku.

"Bez dobre organizacije teško je postići dobre rezultate. Ima li smo svu opremu, zaštitna odjela, testove, sve ono što je neophodno da bi funkcionisali na visokom nivou", naglasio je Palačković.

Palačković se dotakao i brojeva u pandemiji.

"Mi smo na početku, kada je otvoren UKC 2018. godine imali 4.500 pacijenata, a u kovidu u prosjeku imamo 7.000. Samo u januaru smo imali 8.200 pacijenata. Јesmo umorni, ali vjerujem da smo blizu konačne pobjede. Moram da kažem da mi je protekli mjesec bio najteži u životu, jer omrikon je pokosio mnoge. Naši pacijenti su imali sve ono što bi imali u bilo kojem zdravstvenom centru u svijetu", poručio je Palačković.