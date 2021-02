Đajić: U UKC-u više od 200 pacijenata, nije vrijeme za opuštanje

BANJALUKA - Direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da se više od 200 pacijenata zaraženih virusom korona trenutno liječi u UKC-u i da trećina ima tešku kliničku sliku zbog čega nije vrijeme za opuštanje.

"Moramo i dalje biti oprezni i maksimalno se pridržavati propisanih mjera", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci.

Kada je riječ o vakcinaciji zdravstvenih radnika protiv virusa korona, Đajić je naveo da su u UKC-u u svakodnevnom kontaktu s predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Institutom za javno zdravstvo.

"U UKC-u smo već napravili propise kako da to radimo i pravimo spiskove zainteresovanih zaposlenih da se krene s vakcinacijom kada se stvore tehnički uslovi", rekao je Đajić.

Govoreći o gradnji instituta za onkologiju i nove zgrade za onkološke bolesti, Đajić je naveo da UKC uz podršku rukovodstva Republike Srpske pravi najsavremeniju bolnicu za onkološke pacijente i da će prvi put imati kliniku sa 50 kreveta za veoma teške pacijente.

"Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, u narednih desetak do dvadeset godina se smatra da će svaki treći pacijent imati neku vrstu onkološke bolesti. Želimo da idemo u susret problemu i da to spremno dočekamo. To će biti jedna od najsavremenijih bolnica gdje će biti smješteni pacijenti za zračenje, hemoterapiju, onkološka ispitivanja", pojasnio je Đajić.