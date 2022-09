Đajić: Urgentni centar najbitnije i najkorisnije mjesto za stanovnike RS

BANJALUKA - Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić ocijenio je da je Urgentni centar najbitnije i najkorisnije mjesto za sve stanovnike Srpske, da se u njemu koriste najsavremeniji aparati, a pacijenti liječe najboljim metodama.

Đajić je danas u Banjaluci povodom četiri godine rada Urgentnog centra UKC ocijenio da je ovo najbolji centar u regionu.

"U Urgentnom centru se zbrinjavaju najteži pacijenti iz svih dijelova Republike Srpske i ovdje se spasavaju životi. Ponosan sam što smo napravili takve uslove da se i najteži pacijenti mogu u veoma kratkom roku dijagnostifikovati iliječiti po protokolima Evrope i svijeta", rekao je Đajić.

Prema njegovim riječima, ovdje je osoblje osposobljeno za najkomplikovanije operacije, tretmane i reanimaciju pacijenata.

"Ovdje su spaseni mnogi životi i to nam je bio cilj. Moja obaveza kao generalnog direktora jeste da nastavimo ovako, da unapređujemo i UKC i Urgentni centar, a istovremeno da nabavljamo najsavremniju opremu i da radimo edukaciju našeg kadra", rekao je Đajić.

On je rekao da je UKC zdravstvena ustanova evropskog i svjetskog standarda, a da Urgentni centar ima 130 zaposlenih, od čega su 24 ljekara.

"UKC prvi put u istoriji finansijski podržava sve zaposlene gdje god da idu na edukaciju, kongrese, seminare ili višemjesečni boravak u bilo kojoj državi. Imali smo nedavno sastanke sa svim načelnicima koji su dobili instrukciju da sva svoja znanja prenesu mladim kolegama, a istovremeno da im ovtvore vrata prestižnih klinika u svijetu i daih UKC sponzoriše da odu po znanje, donesu znanje i to znanje primjenjuju ovdje u Srpskoj", rekao je Đajić.

Načelnik Urgentnog centra UKC-a Republike Srpske Slavica Zeljković rekla je da se od samog početka rada Urgentni centar razvijao bez obzira na teške trenutke kroz koje je prolazio.

"U situaciji pandemije imali smo vrlo složen momenat kada smo se morali podijeliti na dvije cjeline, potpuno odvojene, ali funkcionalne za kovid i nekovid pacijente i pružati jednim i drugim uslugu zbrinjavanja hitnih pacijenata", rekla je Zeljkovićeva.

Ona kaže da je Urgentni centar 2018. godine počeo sa četiri ljekara specijalista i 40 medicinskih tehničara, te da je koncipiran kao svugdje u svijetu, kao bolnica u bolnici.

"Posebno smo ponosni na edukaciju medicinskih tehničara u oblasti urgentne medicine", rekla je Zeljkovićeva, ističući da se u savremeno opremljenom Urgentnom centru pacijent pregleda, kompletno dijagnostički obradi - dobije laboratorijske nalaze, urade neophodna snimanja i ako je potrebno hirurški zbrinu.

Ona je rekla da je za četiri godine u Urgentnom centru zbrinuto više od 300.000 pacijenata, više od 3.000 zbrinuto je u reanimaciji, dok je više od 17.000 pacijenata hitno operisano, dodavši da je u prosjeku više od 200 pacijenata dnevno.

Glavni tehničar Urgentnog centra UKC-a Republike Srpske Ranko Palačković rekao je da 35 godina radi i da je ključni momenat bio 22. septembar 2018. godine kada je počeo sa radom Urgentni centar.

"Ranije je uvijek bio problem hitnog zbrinjavanja pacijenata, otvaranjem Urgentnog centra dobili smo sve na jednom mjestu, dobili smo opremu. Raditi u Urgentnmom centru nije nimalo lako, bilo je uvijek stresno i odgovorno, ali nikada nismo stali na tom početnom nivou, išli smo naprijed, edukovali se, nabaljvljali novu opremu i izrodile su se mnoge dobre stvari", rekao je Palačković.

On je napomenuo da je nastresniji period bio u doba pandemije kada je došlo do podjele UKC-a na kovid i nekovid, ističuči da se zajedničkim naporima uspjelo izbjeći ono što se moglo vidjeti u daleko razvijenim zemljama, a to su kolone ljudi koji su čekali danima da im se pruži medicinska pomoć.

U Urgentnom centru Republike Srpske je od 2018. godine ukupno zbrinuto 340.968 pacijenata, dok su u reanimaciji zbrinuta 3.954.

Unazad četiri godine opservirano 34.939 pacijenata, dok je u dnevnoj bolnici liječeno 11.886 pacijenata.

Od 2018. godine izvedeno je 17.296 hitnih operacija u opštoj anesteziji te obavljeno 22.034 malih hirurških intervencija.

Vakcinisano je 8.785 pacijenata, obavljeno 50.637 brzih testova na virus korona, te pregledano 26.809 kovid pacijenata.

Za četiri godine rada Urgentnog centra urađen je 40.941 CT snimak, od toga 19.755 u toku prošle godine, obavljeno je 136.954 RTG snimaka, te 13.268 UZV pregleda.