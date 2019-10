Đajić uručio po 100 KM novorođenim bebama

BANJALUKA – Vlado Đajić, predsjednik fondacije "Djeca nam se rađala" i generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republika Srpska, podijelio je danas u Banjaluci po 100 KM za devet beba rođenih 4. oktobra u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.

Ovaj gest predstavlja lični primjer predsjednika fondacije koji je donio odluku da povodom svog rođendana prvo počasti nove stanovnike RS rođene u banjalučkom porodilištu.

Đajić će ovim bebama narednih 12 mjeseci svaki mjesec davati po 100 KM.

Jelena Vojinovic, majka iz Laktaša, koja je u prošli petak rodila sina po imenu Vladimir, obradovana je mjesečnim iznosom koji če narednih godinu dana primati od Fondacije.

"Čuli smo prilikom ulaska u rađaonu za ovaj gest. Mislim da je to jako lijepo, taj novčani iznos ne znači nam nešto mnogo, koliko znači da se neko toga sjetio. Mislim da je rođenje djeteta najljepše bogatstvo koje se može imati i smatram da sve mlade mame treba da rađaju sve više djece u našoj RS", rekla je Vojinovićeva.

Đajić je istakao da je fondacija formirana prije mjesec i po dana, te da je već sada više nego opravdala svoje postojanje sa svoje dvije manifestacije promocijom na Gradskom stadionu u Banjaluci i današnjim gestom, dodjelom 100 KM djeci rođenoj 4. oktobra.

"Ovo je dokaz da smo mi iz fondacije prepoznali problem u RS, a to je niska stopa nataliteta i gdje smo izrazili jednu veliku želju da to popravimo. Moramo da pohvalimo mjere rukovodstva RS koje su na oduševljenje svih budićih roditelja dočekane sa pravom pozitivno, te imaju određene rezultate i daju veliki motivaciju bračnim parovima da imaju još djece i da to ostvaruju u što kraćem roku", rekao je Đajić.

Dodao je da ovim gestom žele da zamole i druge pojedince i subjekte da naprave slične manifestacije i doniraju određena sredstva u fondaciju ili da barem mjesečno pozovu humanitarni broj 1432.

Gorica Dodik, potpredsjednica fondacije "Djeca nam se rađala" i majka četvoro djece, naglasila je da je ovo prvi konkretan korak fondacije, te izrazila nadu da će i ostali slijediti njegov primjer, te navela da to ne moraju biti veliki iznosi, već se može pomoći i manjim iznosima.

"Imamo u planu još toga, imamo plan da uputimo inicijativu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS da subvencioniše rađanje djece na selu i da prikupljamo na neki način podatke iz opština koliko djece je rođeno kako bi imali polaznu tačku da znamo koje su najnerazvijenije i gdje da bude početak našeg pomaganja", rekla je Dodikova.