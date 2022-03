Djeca Glamoča bez mogućnosti da uče srpski jezik

​GLAMOČ - Јedan od gorućih problema u Glamoču, koji traje još od proteklog rata, je što djeca srpske nacionalnosti nemaju mogućnost da u školama izučavaju nacionalnu grupu predmeta, izjavio je načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša u Јutarnjem programu RTRS.

Kako je naglasio, srpska djeca još nemaju pravo da uče maternji jezik ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi i po tom pitanju se ništa nije uradilo, ali, kako kaže, postoji šansa da se stvar pomakne s mrtve tačke.

"Ministarka nauke, obrazovanja, kulture i sporta u Vladi Livanjskog kantona, Gordana Nakić, formirala je komisiju koja bi trebalo da istraži ovaj naš problem. Dobili smo uvjeravanje da će kantonalna Vlada raditi na ovom problemu. Mi se nadamo da će ispoštovati riječ koju su nam dali", naglasio je Radivojša.

On je dodao da postoji i problem poligona za uništavanje oružja i municije iz proteklog rata "Barbara" koji se nalazi u ovoj opštini.

"Nama to nikako ne ide u prilog. Mi od tog uništavanja municije nemamo nikakve koristi, ni u finansijskom, niti u bilo kom drugom pogledu. Na žalost, mi na to ne možemo nikako uticati. Obraćali smo se svim nivoima vlasti, ali to se i dalje dešava", kaže načelnik.

Radivojša je izrazio nadu da će uništavanje oružje i municije konačno prestati kako bi se lokalno stanovništvo posvetilo poljoprivredi i proizvodnji zdrave organske hrane koja je, kaže, nemoguća u ovakvim uslovima.

On se dotakao i problema budžeta kantonalne Vlade, u koji, kako kaže, uđe mnogo sredstava iz Glamoča kroz šumariju, ali vrlo se malo vrati u ovu opštinu.

U Glamoču živi oko 3.000 stanovnika, peta opština po površini u BiH, što govori koliko je stanovništvo razuđeno, naglasio je Radivojša.