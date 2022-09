Djeca iz vrtića zaluđena likom iz horor igrice

BANJALUKA, PRNJAVOR - Da mališani danas odrastaju pod uticajem interneta i virtuelnih trendova koji nerijetko podstiču na nasilje, svjedoči i primjer iz prnjavorskog vrtića, gdje je većina djece kao omiljenog junaka nacrtala Huggy Wuggy, plišanu igračku napravljenu prema liku iz horor video-igre.

Kontroverzna igračka, koja je za kratko vrijeme postala veoma popularna u svijetu, iako se čini kao prijateljski raspoložena maskota stvorena za grljenje, opasno je čudovište iz horor video-igre "Poppy Playtime".

Njegova uloga u video-igri, koja nije namijenjena mlađima od 12 godina, je da konzumira meso ljudi, a da stvar bude još gora, “Jutjubom” i sličnim platformama kruže pjesme u kojima Huggy Wuggy poziva na ubijanje, krvave pohode, griženje zubima i stiskanje zagrljajem do smrti. Iako to nisu zvanične pjesme pomenute video-igrice mališanima su dostupne putem interneta, zbog čega stručnjaci apeluju na roditelje da kontrolišu i selektuju šta djeca gledaju i da li je to primjereno njihovom uzrastu.

Međutim, mnogi roditelji u toj igrački ne vide ništa sporno, a to potvrđuje i vaspitačica u vrtiću "Pčelica" iz Prnjavora Milijana Krajišnik.

"Kada smo mališanima dali slobodno vrijeme da crtaju šta oni žele, više od pola ih je nacrtalo Huggy Wuggy kao omiljenog lika. Praksa je da djeca petkom u vrtić ponesu svoju omiljenu igračku. Vidjeli smo da svi donose tu igračku. Ispočetka nismo znali ništa o tome, a onda smo istraživali o čemu se radi, te shvatili o čemu je riječ", rekla je Krajišnikova.

Ona ističe da nacrtana čudovišta izgledaju strašno, sa ustima i zubima koji izgledaju krvavo.

"Zaprepastila sam se kada sam vidjela crteže. Čovjek se zapita šta se dešava. Pokazali smo to i roditeljima, ali pojedinci u tome ne vide ništa sporno", rekla je Krajišnikova.

Djeci, kako kaže, u vrtiću ukazuju na štetnost ovakvih igračaka, ali sve pada u vodu, jer roditelja smatraju da je to u redu.

"Pitali smo ih zašto to kupuju djeci i da li su čitali o tome, a oni kažu da su i prije postojali svakakvi likovi, te to opravdavaju time da je djeci naletjela faza i da im se sviđa, ništa više", rekla je Krajišnikova.

S druge strane, stručnjaci kažu da je veoma važno voditi računa čime se djeca igraju, te da igračke treba da podstiču empatiju i kreativnost, a ne nasilje. Dječji psihoterapeut Snježana Kašiković kaže da bi roditelje trebalo edukovati o tome kakve tegobe neprimjerene igračke mogu da izazovu, poput strahova i tikova.

"Igračke treba da budu prilagođene uzrastu. Najbolje su one koje nisu previše strukturisane. Uvijek su dobar izbor kockice, lopte i one igračke od kojih može nešto da se gradi, te autići i lutke", kazala je Kašikovićeva.

Marketing

Psiholog Boško Petrović kaže da igračke postaju popularne zahvaljujući dobrom marketingu.

"Mališani kada vide da se nešto reklamira i da su djeca u pozadini srećna što imaju tu neku igračku, oni se odmah identifikuju i žele da i oni budu srećni. Ako troje djece u jednom vrtiću ima istu igračku, odmah je žele i ostali", rekao je Petrović.

(Glas Srpske)