Djeca kriju petarde, ali i povrede

DOBOJ - Osim što bez znanja roditelja nabavljaju i koriste pirotehnička sredstva, djeca često pokušavaju da povrde nastale nestručnim rukovanjem petardama sakriju ili da ih sama saniraju.

Slobodan Tomanić, šef Službe hitne pomoći dobojskog Doma zdravlja, kaže da su prethodnih godina imali dosta pacijenata, mahom djece, s povredama šake i prstiju, ali i s povredama lica i očiju.

"Ne treba kada se već desi da se to krije, da se izbjegava da se ukaže prva pomoć, a dalje posljedice neka snose roditelji. Ali bolje i to nego da djeca ostaju bez šake ili da poslije dolazi do komplikacija koje mogu da dovedu i do amputacije pojedinih dijelova tijela, prstiju, šake", ističe Tomanić.

On je djecu i roditelje upozorio da je barut koji nakon eksplozije petarde, rakete ili druge pirotehnike ostaje na koži veoma otrovan, zbog čega je u slučaju povređivanja potrebno odmah hirurški obraditi ranu.

Novogodišnji praznici koji slijede ne mogu se zamisliti bez "eksplozija", pa su u dobojskoj policiji najmlađe sugrađane upozorili na to da ne postoji bezopasna pirotehnika, te na opasnosti koje vrebaju kada se ona koristi.

"Ciljna grupa je bila mlađi uzrast koji se tek susreće s upotrebom pirotehnike, a iz razloga što je krenula sezona upotrebe", kaže Goran Petrović, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1, koji je sa Slavkom Blagojevićem, inspektorom za eksplozivne materije i zaštitu od požara, i školskim policajcima održao predavanje učenicima četvrtog razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić".

Dobro pripremljeni za predavanje, đaci koje smo anketirali tvrdili su da se nisu dosad "igrali" s petardama, koje prema važećim zakonskim propisima mogu da kupe i koriste uz prisustvo i nadzor starijih.

"Koristili su moji roditelji za Novu godinu i za neke praznike", kaže Jelena Blagojević, dok njena drugarica Milica Milojević navodi da se nikada nije susrela ni sa petardama, niti sa bilo čim sličnim.

Osim djece, od eksplozije pirotehnike često stradaju i odrasli, upozoravaju u Službi hitne pomoći.

"Bilo je i starijih osoba koje su koristile velike petarde, one 'topovske udare', gdje je došlo do teškog povređivanja. Često se desi da i kod onih koji profesionalno rade sa vatrometom dolazi do povreda jer ta pirotehnika nikada nije toliko sigurna", kazao je dr Tomanić.