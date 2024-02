Djeca sa Daunovim sindromom oprostila se od ubijene Tuzlanke

TUZLA – Od brutalno ubijene Amre Kahrimanović, za čiju smrt se tereti policijski službenik Elvis Ćustendil, oprostili su se i iz Kluba "Zmajevo Srce" - Down syndrome caffea.

Oni su joj se na svojoj Facebook stranici, zahvalili za nesebičnu podršku i ljubav koju je poklanjala djeci sa Daunovim sindromom i drugim vrstama invaliditeta.

"Bila si sa nama kad je najviše trebalo. I da otvoriš vrata 'Sidneya' kao što si otvorila svoje srce, da tu krenu u prve konobarske korake. Za nas je to bilo presudno da kasnije razvijemo jednu od najljepših priča u gradu i državi , a to je Klub 'Zmajevo Srce'- Down syndrome caffe", stoji u objavi.

Naveli su da su ostali bez iskrenog prijatelja, a Tuzla bez svoje najmirisnije ruže.

"Do nekog novog viđenja. Zbogom Amra. Zbogom ružo tuzlanska", napisali su oni.

