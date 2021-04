Djeca sa KiM u posjeti Srpskoj 19. juna ili 21. avgusta

ŠAMAC - Deveti projekat "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" ove godine biće realizovan od 19. do 27. juna, ukoliko epidemiološki uslovi izazvani virusom korona to budu dozvoljavali, a rezervni termin je od 21. do 28. avgusta, najavio je danas predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

On je izjavio Srni da je Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara, kao svake godine, upućena molba da djeci odobri ulazak u BiH i Republiku Srpsku pod posebnim uslovima.

Arlov je naveo da je deveti projekat podržalo 14 lokalnih zajednica Republike Srpske: Prijedor, Gradiška, Čelinac, Šamac, Prnjavor, Bijeljina, Brod, Stanari, Milići, Doboj, Istočno Novo Sarajevo, Višegrad, Trebinje, te Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" iz distrikta Brčko, koji će ugostiti 579 srpske djece od 10 do 15 godina u pratnji 54 prosvjetna radnika sa Kosova i Metohije.

Riječ je o djeci iz skoro svih srpskih sredina i opština sa Kosova i Metohije: Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Leposavića, Vučitrna, Srbice, Orahovca, Kosova Polja, velike Hoče, Goraždevca, Istoka, Kline, Gračanice, Lipljana, Novog Brda, Gnjilana i Kosovske Kamenice.

Oni će u 14 autobusa doći u posjetu svojim vršnjacima širom Republike Srpske.

"U jednom autobusu biće i 25 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju u pratnji 25 roditelja iz Udruženja roditelja `Podrži me` iz Kosovske Mitrovice, za koje i gradimo veliki Dnevni centar `Podrži me - 9. januar`, koji zahvaljujući humanosti cijele Republike Srpske, planiramo zavšiti ove godine. Oni će biti smješteni u hotelu `Prijedor` kao svake godine i biti gosti Odbora, grada Prijedora i Javne ustanove Centar `Sunce` iz Prijedora", naveo je Arlov.

Projekat "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" traje od 2012. godine, ali je zbog pandemije prekinut prošle godine.

Arlov je dodao da će deveti projekat biće obogaćen i bratimljenjem istoimenih osnovnih škola "Sveti Sava" iz Kosovske Mitrovice i Doboja, OŠ "Mladen Marković" iz Vitine i OŠ "Vuk Karadžić" iz Doboja, a prijedlog Odbora je da se za Dan grada Gradiške 24. aprila bratime Gradiška i opština Zubin Potok sa sjevera Kosova i Metohije.