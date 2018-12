Djeci iz Istočnog Sarajeva omogućeno besplatno skijanje

JAHORINA - Na Jahorini je danas šest opština Istočnog Sarajeva potpisalo sa Olimpijskim centrom sporazum o besplatnom skijanju za djecu sa područja ovog grada.

Sporazum su potpisali direktor Olimpijskog centra /OC/ "Jahorina" Dejan LJevnaić i predstavnici šest opština, a potpisivanju je prisustvovao i pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Dragana Ristić.

U ime lokalnih zajednica sporazum su potpisali načelnici opština Pale Boško Jugović, Trnova Dragomir Gagović, Sokolac Milovan Bjelica, načelnik odjeljenja za opštu upravu Istočne Ilidže Mileta Vuković i predstavnik opštine Istočno Novo Sarajevo Igor Đokanović.

LJevnaić je zahvalio načelnicima opština i gradonačelniku Istočnog Sarajeva što su prepoznali ideju o besplatnom skijanju za svu djecu sa područja opština u sastavu Grada, te dodao da je to veoma značajan projekat koji podrazumijeva mnogo obaveza.

"Cilj nam je da vratimo djecu na planinu, da je zavole, dožive kao svoju i da odrastaju na njoj. Potpisali smo ugovore gdje će djeci iz opština biti omogućen ski-pas od Olimpijskog centra jer želimo da se društveno odgovorno ponašamo i da što više mališana iskoristi tu mogućnost", rekao je LJevnaić novinarima prije potpisivanja ugovora.

Ukoliko djeca ne znaju skijati, kako je rekao, opštine će morati angažovati ski-učitelja da ih vode, ako su početnici moraju biti obilježena prslucima, da imaju kacige, a da će se djeca koja znaju skijati kretati sama po stazama.

On je istakao da bez njihovih partnera, opština i Grada to ne bi mogli sami da organizuju, te napomenuo da je prošle godine više od 11.200 djece iskoristilo mogućnost besplatnog skijanja.

LJevnaić kaže da su uradili još jedan novi dječiji poligon na lokaciji Rajska dolina i da su staze od ove godine još bolje uređene, blage za mališane tokom sticanja prvih koraka.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković zahvalio je upravi Olimpijskog centra "Jahorina", koji je, kako je naveo, već drugu godinu zaredom omogućio akciju besplatnog skijanja, što pokazuje da su društveno odgovorni.

"Mi, kao institucija, ćemo finansirati besplatan prevoz za djecu sa područja Grada Istočnog Sarajeva do Jahorine tokom zimske turističke sezone", izjavio je Vuković.

On je dodao da je Grad nadležan za poslove gradskog prevoza te da će u okviru tih aktivnosti izdvojiti 30.000 KM, čime će finansirati dvije linije iz Lukavice preko Pala do Jahorine, i od Sokoca preko Pala do Jahorine.

Prema njegovim riječima, na taj način će obezbijediti da svi koji budu zainteresovani i koji se putem opština prijave za korištenje besplatnog skijanja na Jahorini imati besplatan prevoz u kombinaciji sa Olimpijskim centrom koji daje besplatnu kartu.

Vuković navodi da je na opštinama ostao dio posla da organizovano pristupe ovom poslu zajedno sa osnovnim i srednjim školama, da bi što veći broj najmlađih sugrađana koristio ovu mogućnost.

Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Dragana Ristić rekla je da Ministarstvo brine o najmlađoj populaciji, da su svjesni koliki je značaj bavljenja zimskim sportom za razvoj djece, njihovo zdravlje, socijalizaciju.

"Zbog toga će Ministarstvo uvijek podržavati ovakve projekte", naglasila je Ristićeva.

Ona kaže da Olimpijski centar "Jahorina" sa ovom aktivnošću iskazuje spremnost i inicijativu da razvija zimski turizam u ovom gradu i iskazuju dobru konekciju, saradnju i brigu o djeci.

Prema njenim riječima, Ministarstvo može i sa drugim društvenim zajednicama u Srpskoj da organizuje niz sličnih projekata koji će djecu učiniti srećnijom i zdravijom.

Ona je napomenula da je ove godine Istočno Sarajeva zajedno sa Sarajevom domaćin EJOF-a, manifastacije koja će doprinijeti popularizaciji zimskih sportova za mlade i u najboljem mogućem svjetlu promovisati Istočno Sarajevo i Srpsku.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović zahvalio je u ime svih građana upravi i menadžmentu Olimpijskom centru "Jahorina", napominjući da je besplatno skijanje prošle godine imalo dobar odjek.

"Prošle godine finansirali smo dio prevoza, a ove godine će to Grad Istočno Sarajevo. Mi ćemo obezbijediti finansiranje medicinskog osoblja iz Doma zdravlja Pale, koji će u toku ove zimske sezone biti na lokalitetu Jahorine, tako da će u slučaju povreda biti omogućen brz medicinski tretman", rekao je Jugović.

Jugović je istakao da opština ima odličnu saranju sa Olimpijskim centrom "Jahorina", zahvaljujući Vladi Republike Srpske i tadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je mogućio investiranje svih aktivnosti na Jahorini.