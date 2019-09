Djeci oboljeloj od raka potrebna podrška, ne predrasude

TUZLA - Oko 100 djece u BiH godišnje oboli od raka, a borba koju prolaze oni, ali i njihove porodice, je mukotrpna, teška i duga, a nerijetko nakon izlječenja prisutne su i brojne posljedice liječenja s kojima se moraju nositi.

Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka" i ove godine obilježava Zlatni septembar - mjesec podizanja svijesti o raku kod djece.

Na nivou FBiH godišnje bude evidentirano oko 60 novodijagnostikovane djece oboljele od raka, dok je u RS taj broj nešto manji. Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu godišnje bude otkriveno oko 300.000 novih slučajeva djece s malignim oboljenjima, gdje je procenat izlječenja od 80 do 90 odsto. Rezultati liječenja u našoj državi blizu su svjetske statistike.

"BiH uspješno prati standarde u izlječenju, kod leukemije je to 80%, kod limfoma 90%, a kod solidnih tumora je procenat nešto niži. Statistika je dosta pozitivna i bude velika motivacija roditeljima u samom startu da se suoče s teškim dijagnozama", ispričala je Atifa Buldić-Bešić iz Udruženja "Srce za djecu", čije dijete je liječeno od raka.

Osim borbe sa dijagnozom i terapijom, roditeljima ali i oboljeloj deci otežavajuća okolnost u svemu su i razne predrasude.

"Prisutne su i stigmatizacija i diskriminacija. Moja kćerka oboljela je sa dvije godine. Ona je sada već pred polazak u školu i teško joj pada priča o tome. Osjeća se drugačijom bez obzira na to što se fizički ne razlikuje od druge djece. Mi roditelji primijetimo da se drugačije osjeća. Uz podršku okoline, to je već drugačije. Uklopi se kada vidi da ima razumijevanje okoline", kaže Atifa i dodaje da se susretala s brojim predrasudama, poput one kada joj je kćerka nosila masku, a blagajnice u tržnim centrima pitale je li mala opasna po okolinu i ima li kakvu zarazu.

Na svu sreću, ove probleme nije imao Muhamed Mahmić, student iz Kaknja i član grupe "MladiCe", koji je u djetinjstvu liječen od raka.

"Moja borba je trajala godinu i tri mjeseca, tokom kojih sam prošao operaciju, 13 hemioterapija i 20 zračenja. Najveću podršku su davali roditelji. Kada sam se izliječio i vratio okolini, svi su bili ljubazni i prihvatili su me kao da se ništa nije desilo. Pošto ne smijem dizati teško, pomagali su mi koliko su god mogli kako učenici, tako i profesori", ispričao je Muhamed.

Nakon završetka bolničkog liječenja, nastavlja se faza resocijalizacije i rehabilitacije, gdje je najvažnija podrška porodice, prijatelja i vršnjaka i za to su potrebne edukacije.

"Mi želimo da mladim ljudima ponudimo nova znanja u tom dijelu kako da pomognu vršnjaku tamo gdje je stao. Osim fizičkih, on ima i psiholoških problema koje će mu olakšati njegovi prijatelji", kazala je Sabina Numan, psiholog Udruženja.

U deset srednjih škola u TK tokom mjeseca bit će održana edukativna predavanja na temu "Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih", čiji je cilj podizanje svijesti kod mladih na ovu temu uz isticanje važnosti podrške u procesu resocijalizacije i prevencije stigmatizacije oboljele i izliječene djece. Prvo predavanje održano je u Medicinskoj školi u Tuzli na temu "Život poslije raka, borba se nastavlja".