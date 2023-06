Dječje ponašanje odraz onoga što nauče od odraslih

BANJALUKA - Dani koji obilježavaju dan djeteta ili dan dječjih prava služe nam kao opomena da se podsjetimo šta to znači u današnje vrijeme biti dijete i kolika je obaveza i odgovornost nas odraslih da svakom djetetu omogućimo da odrasta bezbrižnim i sretnim djetinjstvom, kazala je za "Nezavisne" Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske, povodom 1. juna - Međunarodnog dana djece.

Naša sagovornica ističe da se ne smije zaboraviti i uloga države, koja treba da obezbijedi adekvatne mehanizme koji će omogućiti ostvarivanje dječjih prava u punom potencijalu, ali i adekvatnu zaštitu u slučajevima kada dođe do povrede tih prava.

"U posljednje vrijeme često nam se obraćaju i djeca, jer smo poslije pandemije virusa korona intenzivirali 'živa' druženja sa djecom. Prethodne godine ta naša saradnja obuhvatala je oko hiljadu djece, tako da je bilo očekivano da će nam se oni i obratiti kada imaju problem. Mada, za pomoć se i dalje najčešće javljaju roditelji, kao njihovi zakonski staratelji, i to najčešće jer se radi o postupcima koji se vode pred nadležnim organima u kojima djeca ne mogu samostalno da učestvuju", kazala je Rajićeva.

Napominje da se ne smije zaboraviti da su djeca samo djeca i da je njihovo ponašanje odraz onoga što vide i što su naučili od odraslih.

"Dosta se radi na unapređenju prava i položaja djece i svake godine se primijeti određeni pomak. Postoje određene kategorije, odnosno određena prava koja su najčešće povrijeđena i tu su najviše u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. Oni se sreću sa mnogim izazovima, od određenih socijalnih primanja, do obrazovanja. Mislim da je naša obaveza da stvorimo jednu atmosferu gdje će i ta djeca moći da budu punopravni i ravnopravni članovi našeg društva. Moramo raditi i na promjeni propisa, ali i na podizanju svijesti o problemima sa kojima se ta djeca susreću", kazala je Rajićeva.

Podsjeća da je prvo i osnovno pravo koje djeca imaju pravo na život, na zdravstvenu zaštitu, na obrazovanje, pravo na adekvatan životni standard, na igru i slobodno vrijeme.

"Ne možemo jedno pravo izdvojiti kao prioritetno ili bitnije od drugog, jedno pravo se nadovezuje na drugo. Kada kažete životni standard, to onda podrazumijeva i adekvatan ekonomski i socijalni status porodice, zdravo okruženje bez nasilja, tako da sva se ta prava međusobno prepliću i podjednako su bitna", kazala je Rajićeva i dodala da uvijek kada se obilježava Međunarodni dan djeteta iz Institucije ombudsmana za djecu Republike Srpske vole da istaknu pravo o kome se najmanje priča, a to je pravo djeteta na igru i slobodno vrijeme.

Tokom godine Institucija ombudsmana za djecu organizuje radionice širom Srpske, najčešće u kategoriji osnovnoškolskog uzrasta.

"Tokom tih radionica djeca nam se najčešće žale na postupanje nastavnika, na ocjene i na neke tipične školske probleme. To je negdje uobičajen razlog na koji su nam se djeca do sada obraćala i nije bilo nekih ozbiljnijih situacija u smislu da nam djeca prijavljuju neku vrstu zlostavljanja", kazala je Rajićeva i dodala da je jako bitno stvoriti osjećaj povjerenja djece u institucije i odrasle.

"Prošle godine smo podučavali djecu o njihovom pravu na participaciju, jer smo nekako htjeli da im pojasnimo šta to pravo u suštini znači, a to je da djeca imaju mogućnost da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču i da imaju pravo na mišljenje. To je ujedno poruka i nama odraslima da pitamo djecu, da ih slušamo, jer zaista nekad imaju tako konstruktivna i zrela rješenja za određene probleme", kazala je naša sagovornica.

Dodala je da će ove godine raditi poseban izvještaj na temu vršnjačkog nasilja u obrazovnim ustanovama, ali iz ugla djeteta.

"Djecu ćemo pitati šta oni misle, da li ima nasilja i kakva je povratna reakcija. Nekako u posljednje vrijeme od mnogih stučnjaka smo čuli dosta toga na tu temu, ali niko nije pitao djecu, šta ona imaju da kažu", kaže Rajićeva i dodaje da je Institucija ombudsmana za djecu Republike Srpske uvijek tu i spremna je da pomogne djeci u borbi za njihova prava.

Na 1. Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece 1925. godine u Ženevi 1. jun proglašen je kao Međunarodni dan djece. Ovaj dan usvojen je kao Međunarodni dan djece u međunarodnoj zajednici 1950. godine.