Djeda Mraz i njegov vilenjak djeci uljepšavaju praznike

BANJALUKA - Djeda Mraz i njegov pomoćnik, odnosno vilenjak Trapavko, sa kojim ovih dana obilazi mališane, imaju pune ruke posla, jer, kako kažu, ne mogu stići na sve strane da podijele novogodišnje paketiće.

Naime, Dalibor je Djeda Mraz, a njegov pomoćnik je Aco Trapavko, koji zajedno već šest godina mališanima širom banjalučke regije uljepšavaju novogodišnje praznike.

Naša ekipa imala je priliku da prisustvuje jednoj od novogodišnjih predstava koju ovaj duo izvodi, a kako smo se uvjerili, njihov sadržaj je veoma zanimljiv i drži pažnju kako mališanima, tako i odraslima.

Dalibor je Djeda Mraz kojem se djeca veoma raduju, ali je i jedinstven, jer je jedini Djeda Mraz koji svira gitaru i sa kojim svi prisutni pjevaju novogodišnje pjesmice.

"Ja sam prvo radio kao tonac koji je išao sa Trapavkom na predstave, a moja karijera kao Djeda Mraza počela je veoma spontano. Ja i moj pomoćnik bili smo zajedno u Doboju, trebalo je da radim posao za koji sam inače bio zadužen, međutim organizator je jako loše smislio program i nisu na vrijeme mislili da im treba i Djeda Mraz, onda je moj kolega došao na ideju da to budem upravo ja. Nisam imao mnogo izbora i pristao sam na to misleći da će to biti samo tada", kazao je Dalibor, dodajući da je odmah nakon te predstave bila planirana još jedna u Banjaluci.

"Kada smo na putu iz Doboja prema Banjaluci shvatili da nemamo vremena za presvlačenje, meni je Aco rekao da ću Djeda Mraz morati da budem i na narednoj predstavi. Kada samo stigli, ugledao sam jednu gitaru i došli smo na ideju da ja budem Djeda Mraz koji svira gitaru", kazao je on, te dodao da se ta ideja publici veoma dopala i da je od tada sprovode na svakom svom nastupu.

Naime, Aco i Dalibor veoma dugo sarađuju, a kako kažu, svoje predstave nikad ne smišljaju unaprijed, uvijek sve ide spontano.

"Iza nas je već dug staž, sada je već mnogo ljudi čulo za nas. Mi smo tu da ljudima na našim predstavama prenesemo emociju. Naše predstave nikad ne smišljamo unaprijed, uvijek su spontane i veoma je bitna interkacija sa publikom, kao i sinhronizacija između nas dvojice", kazali su oni.

Tokom predstave, Aco je animator koji zabavlja djecu, dok je Dalibor taj koji ga prati iza sa svim zvučnim efektima, a onda pred kraj Dalibor stiže kao Djeda Mraz i njihovoj predstavi dodaje posebnu čar.

Kako kažu, ove godine posla imaju više nego ikada prije.

"Posla ima i te kako više nego prethodnih godina, jer je ovo postao neki trend koji građani prate. Ljudi žele da angažuju Djeda Mraza da dolazi na kućnu adresu, u parkove, u firme, u vrtiće i na sve ostale novogodišnje predstave", kazao je Dalibor.

Kako je rekao, oni su tu da mališanima uljepšaju novogodšinje praznike i proslave.

"Ne želimo da programe dijelimo na veće ili manje, nama je na svim isti zadatak, a on je da publici pružimo makismalno uživanju u našem programu", kazali su oni.

S obzirom na to da narednih dana ulazimo u novu godinu, poruka Djeda Mraza je da u narednoj godini što više uživamo, da se što više volimo, a što manje mrzimo.

