Djela srpskog slikara krase zidove katoličke crkve

SANSKI MOST - Unutrašnjost katoličke crkve Uznesenja blažene djevice Marije u Sanskom Mostu već duže od tri decenije krase neobične umjetničke slike čiji je autor svjetski čuveni slikar naive, Sanjanin Pero Mandić.

Radi se o 14 slika koje čine jedinstven ciklus i na njima je autor oslikao jednu od centralnih biblijskih tema, osudu, raspeće i uskrsnuće Isusa Hrista.

Sanski župnik fra Ivica Matić kaže kako je crkva prepoznatljiva po ovim slikama i da je mnogo onih koji je zbog toga posjećuju. Prema njegovim riječima, slike su nastale u prvoj polovini osamdesetih godina prošlog vijeka, kada je obnavljan ovaj sakralni objekat.

"Moj kolega fra Ivan Franić, koji je bio tadašnji župnik, došao je na ideju da se urade slike s motivima Kristovog stradanja i uskrsnuća. Sa starješinama i vjernicima dogovoreno je da se uradi 14 slika i da svaka od njih opiše po jednu postaju na Isusovom križnom putu. Izbor je pao na Peru Mandića, tada već afirmisanog i poznatog slikara", kaže fra Matić.

Prema riječima književnika i umjetničkog kritičara Amira Talića, ovakav izbor je bio zanimljiv, s obzirom na to da je Mandić porijeklom bio Srbin, a u to vrijeme važio je za jednog od najcjenjenijih slikara naive na prostoru bivše Jugoslavije, pa i šire. "Mandić je uradio slike u svome prepoznatljivom stilu, a konačni rezultat njegovog rada u prvi mah je naišao na podijeljena mišljenja svećenika i župljana. Tako su se na slikama mogli prepoznati brojni lokalni socijalistički funkcioneri, i to mahom u ulozi Isusovih sudija i dželata", kaže Talić.

Prema njegovim riječima, Mandić je u takvoj ulozi predstavio predsjednike opštine i suda, čelnike lokalne partijske organizacije te druge ličnosti iz vladajuće nomenklature.

"On se na genijalan način obračunao s funkcionerima koji su u to vrijeme bili njegovi gorljivi kritičari te mu pokušali ograničiti umjetničku slobodu", dodaje Talić.

Zanimljivo je da su slike spasene u posljednji čas, neposredno prije nego što je crkva srušena u ratnom periodu.

"Tadašnji župnik fra Mijo Rajić upozoren je kako bi crkva mogla biti srušena i u posljednji čas uspio je iznijeti i spasiti neke dragocjenosti, pa između ostalog i Mandićeve slike. One su potom nekoliko godina bile skrivene u podrumu župne kuće i tako su preživjele", kaže sadašnji sanski župnik.

Dodaje kako je zatim crkva obnovljena, a slike vraćene tamo gdje su stajale. Zanimljivo je kako je ovaj Mandićev ciklus prije nekoliko godina kandidiran za kulturno-umjetničko blago koje treba staviti pod zaštitu države.

Pero Mandić je tokom rata izbjegao iz Sanskog Mosta i prije desetak godina preminuo je u Bačkoj Palanci, gdje je živio u poslijeratnom periodu.