Djetetu uzrasta do pet godina potvrđena infekcija u protekla 24 časa

BANJALUKA - Jednom djetetu u Republici Srpskoj, uzrasta do pet godina, potvrđen je virus korona u protekla 24 časa, pokazuju podaci Instituta za javno zdravstvo.

Do sada je u toj uzraznoj grupi zaraženo 344 mališana, dok je u uzrasnoj dobi od šest do 14 godina virus potvrđen kod 972 djece.

Virus korona do sada je najviše pogodio starosnu grupu od 30 do 49 godina, gdje je potvrđeno ukupno 13.654, 28 u posljednja 24 časa.

Kada je riječ o mlađoj populaciji, virusom korona do sada je zaraženo 1.273 u uzrastu od 15 do 19 godina, a 4.111 u dobi od 20 do 29 godina, deset u posljednja 24 časa.

Kod starosne grupe od 50 do 64 godina virus korona je potvrđen u 9.934 slučaja, a kod ljudi starosti od 65 do 79 godina u 6.123 slučaja.

Od početka epidemije zaraženo je 1.688 ljudi od 80 i više godine.

Od ukupnog broja oboljelih od kovida 19, 19.948 ili 52,36 odsto su osobe muškog pola, a 18.151 ili 47,64 odsto su ženskog pola.

U Republici Srpskoj virus korona je u protekla 24 časa potvrđen kod 97 osoba, a preminulo je 14 ljudi.