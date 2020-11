Djevojčica rođena u vozilu Hitne pomoći u Tesliću

TESLIĆ - U vozilu hitne, u krugu teslićkog Doma zdravlja, rođena je jedna djevojčica.

Zdravstveni radnici Službe hitne medicinske pomoći reagovali su brzo i dali sve od sebe. Porođaj je protekao bez problema, prenosi ATV.

"Upravo u vozilu Službe hitne medicinske pomoći na svijet je došla jedna djevojčica, živa i zdrava. Potom su majka i beba transportovane u dobojsku bolnicu. "

Tako je ova priča imala srećan kraj, odnosno srećan početak. I to nije prvi put. Od 2003. godine Teslić nema porodilište. Najbliže je ono u Doboju, na oko 30 kilometara od ove opštine. A, kada nema vremena za čekanje i vožnju do dobojske bolnice, na prvi poziv svi su spremni. Na nogama su i ljekari, i vozači, a u hitnu stižu babice. Žene heroji, sa iskustvom, one koje su nekada radile u teslićkom porodilištu.

"Ja sam imala više puta da obavim porod, ne jednom, već više puta u sanitetu. Mislim i moje kolegice, Borka i pokojna Savica, nažalost. Taj plač djeteta je ovdje unio puno snage, hrabrosti i daljeg entuzijazma za rad u ovoj službi", priča Sabina Markočević, babica i medicinski tehničar Dom zdravlja "Sveti Sava", Teslić .

"Sve je bilo hvala Bogu dobro, prebacili smo majku i dijete u Doboj i dobro je sve", priča Aleksandar Malivojević, vozač Hitne medicinske pomoći DZ "Sveti Sava", Teslić.

A plač bebe stigao je baš tih dana kada je Savica Lazić, jedna od babica iz teslićkog Doma zdravlja, izgubila životnu bitku sa korona virusom. Tako su zdravstveni radnici dan započeli u suzama, a završili sa osmijehom.

Kažu, sve to ima svoju simboliku.

"Ovom prilikom bih da se zahvalim Borki Stojčević, kao i našoj babici Sabini, koja je kao Borka, obavljala te zadatke dosta puta prije. Takođe, ovomprilikom bih spomenuo babicu, koja nas je prijevremeno napustila. I ona je obavljala ove teške zadatke, a napustila nas je dan ili dva prije", kaže Saša Radešić, načelnik Službe hitne medicinske pomoći Dom zdravlja "Sveti Sava", Teslić.

Zdravstveni radnici teslićkog Doma zdravlja još jednom su pokazali da su veliki tim u kojem su svi spremni, da u svakom trenutku, daju svoj maksimum i pomognu ljudima. A simbolična nagrada za babicu stigla je i od rukovodstva Doma zdravlja koje je ponosno na požrtvovanost i rezultate svojih radnika.