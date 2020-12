Djevojčica sa poteškoćama u razvoju izbačena iz igraonice u Banjaluci

BANJALUKA – Daniela Zeljaja, majka djevojčice sa poteškoćama u razvoju, napisala je na Facebooku da je njena kćerka izbačena iz jedne igraonice u Banjaluci.

Ona je navela da su joj radnici u igraonici rekli da se ostali roditelji bune što je njena kćerka tu i traže da se ona izvede.

"Naravno, moja reakcija nije bila ni malo prijatna, ne dozvoljam da se Teodora udalji iz igraonice, tražim da pozovu roditelje da dođu, što oni odbijaju, tražim ime i prezime radnice, ne želi da mi ga da, tražim šefa. Šefa pozivaju na telefon, nakon mog objašnjenja šta se desilo, očekivalo bi se da se skrušeno izvine, ne gospodin opravdava radnicu koja se nije snašla. Obavijestila sam ga da ću pozvati medije i inspekciju, ali je on to shvatio kao prijetnju i odlučio da se svađa. Tu prekidam svaki dalji razgovor sa njim i pozivam policiju da napravi zapisnik, želim imati crno na bijelo sta se dešavalo", napisala je ova majka na Facebooku.

Ona je najavila da će sutra ići kod ombudsmena, u inspekciju, kod gradonačelnika, u Ministarstvo porodice, omladine i sporta i gdje god bude trebalo "kako bi ovakve pojave u našem društvu dobile svoj kraj".

"Ne postoji niko i ne postoji ništa što će me spriječiti da se borim za prava djece sa poteškoćama, to ću raditi do posljednjeg daha bilo da je riječ o mom ili bilo čijem djetetu", napisala je Zeljaja.

Njen status na Facebooku možete pročitati u nastavku.

Svi vi koji citate ovaj tekst,nemojte prestati na pola jer zelim vaznu pricu da vam ispricam,pricu o djeci sa... Posted by Daniela Zeljaja on Четвртак, 24. децембар 2020.

Danijela Mučibabić, portparol Policijske uprave Banjaluka, potvrdila je za "Nezavisne novine" da im je prijavljen ovaj događaj.

"Policijski službenici su postupili po prijavi i u toku je rad na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja", navela je Mučibabićeva.