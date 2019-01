Djevojčici iz Šamca odobrena sredstva za liječenje: Helenina šansa za korak s osmijehom

BANJALUKA - Četvorogodišnja Helena Sekulić iz Šamca, koja je rođena s anomalijom noge, zahvaljujući Fondu solidarnosti, koji je obezbijedio odlazak na liječenje u Njemačku, dobila je šansu da uz pomoć ortoze normalno hoda, pleše i igra se sa vršnjacima, bez straha da će jedan pogrešan korak izazvati bol i suze na njenom licu.

Helena je jedno od djece iz Republike Srpske kojima je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu pružio priliku da izbore najvažniju životnu bitku, za zdravlje. I dok veselo pokazuje nove plesne korake, ova hrabra djevojčica kaže da bi kada poraste voljela da bude veterinar.

"Volim životinje, najviše kuce i mace. Voljela bih da budem veterinar i da ih liječim kada ih nešto boli", kazala je za "Glas Srpske" ova plemenita djevojčica. Recitujući stihove pjesmice koju je naučila u vrtiću, ne skida osmijeh sa lica i toplim pogledom topi i najhladnije glečere.

Uz oca i majku, kaže, najviše voli mlađeg brata Dušana. Srećna što može da se igra sa vršnjacima, bez straha da će povrijediti nogu prilikom pada, ponosno priča o drugarima i simpatijama iz vrtića.

Za roditelje Jovanu i Slađana Sekulića borba za zdravlje njihove kćerke najvažniji je životni zadatak. Pogleda uprtog u djevojčicu smeđe kose i razdraganog lica, majka Jovana je ispričala koliko je borbe, uzdaha i neprospavanih noći iza njih.

"Heleni je odmah po rođenju uočeno skraćenje desne noge, koje je tada bilo dva-tri centimetra, a sada je već dostiglo sedam centimetara. Dijagnostikovan joj je nedostatak lisne kosti i dva prsta. Već sa mjesec dana imala je operaciju stopala koja nije dala rezultate", kroz suze je ispričala Jovana, dodajući da su obilazili klinike i ljekare širom Srpske i Srbije ne bi li pronašli lijek za svoju djevojčicu.

Nakon što je ostala u drugom stanju, Jovana, koja je master etnomuzikologije, izgubila je posao u školi, a trenutno su i suprug i ona nezaposleni. Uz bitku za zdravlje kćerke, njih dvoje biju i onu za opstanak porodice. Jovanin brat im je, kažu, najveći oslonac i podrška.

"Bez novca je teško tražiti izlaz iz situacije u kojoj smo se našli. Sve prethodne operacije smo plaćali, a uz to idu i troškovi putovanja. Bez Fonda solidarnosti ne bismo uspjeli. Svaki dan za Helenu znači mnogo i sve što uspijemo da uradimo do njene 15. godine uradili smo. Brat mi je, uz supruga, najveća podrška. On nas je hrabrio i podržavao da idemo dalje, a uz to i finansijski pomagao", ispričala je Jovana.

Njena kćerka je prve korake napravila tek sa 14 mjeseci.

"Počela je da joj se krivi noga od kukova. Ni kod nas, ni u Srbiji nije bilo moguće obezbijediti dovoljno dobru ortozu koja će zaustaviti krivljenje noge. Čuli smo za kliniku u Njemačkoj, gdje smo otišli na prvi pregled u junu prošle godine. Tamo su nam savjetovali da prvo bude urađena operacija koljena, stavljene pločice s unutrašnje strane koje sprečavaju da kost raste ukrivo, te da odmah uz operaciju bude urađena ortoza, koja je, u stvari, štiti od pada i omogućava lakše kretanje", dodala je Jovana.

Ona i njen suprug Slađan ističu da su im ljekari u tamošnjoj klinici vratili nadu i vjeru u bolje sutra.

"Teško je opisati koliko su bili ljubazni i kako su nam objasnili šta je potrebno. Imali smo osjećaj da razgovaramo sa članovima porodice, a ne sa vrhunskim ljekarima", rekao je Slađan.

Od jedne porodice iz Mostara saznali su za Fond solidarnosti i odmah poslali zahtjev i sve Helenine nalaze. Osim novčane pomoći, koju su dobili i za koju su veoma zahvalni, Sekulići naglašavaju i razumijevanje i podršku koju im je pružila direktorica fonda Jasminka Vučković.

"Dok smo čekali da zahtjev bude odobren, doktorica Jasminka me je pozvala, razgovarala sa mnom kao roditelj i pokazala veliko razumijevanje. Ohrabrila me je da ne posustanem, a to, vjerujte, nema cijenu", kazala je Jovana.

Njihovoj sreći nije bilo kraja kada su dobili pozitivan odgovor iz fonda, a u klinici u Njemačkoj, dodala je Jovana, proveli su tri sedmice. Pred Helenom je dug period oporavka i još nekoliko operacija, ali ova hrabra djevojčica i njeni roditelji spremni su da se uhvate u koštac sa svime što ih čeka i ničemu neće dozvoliti da im izbriše osmijeh sa lica.

U Fondu solidarnosti ističu da je maloj Heleni odobren zahtjev za liječenje u "Šon Klinik Fogtarojt"” u Njemačkoj.

"Za njeno liječenje, izradu i plasiranje neophodne ortoproteze Fond solidarnosti odobrio je i uplatio 13.230 evra", naveli su u fondu.

(Glas Srpske)