Đokić: Mikelić ostavio neizbrisiv trag

BANJALUKA - Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije (SP) rekao je da je Borislav Mikelić ostavio neizbrisiv trag u društvenom životu na prostoru bivše jugoslovenske zajednice i kao provrednik i kao političar.

"Kao privrednik dao je nemjerljiv doprinos uspješnom ekonomskom životu, posebno u (Mesnoj indrustriji) 'Gavriloviću', ali i na druge načine. On je svakako dao doprinos ekonomskom razvoju kao i u borbi za zaštitu prava srpskog naroda u periodu kada je postao urgožen od strane Hrvatrske države, a to je period od 1991. pa do kraja 1995. godine. Mikelić je bio učesnik i aktivan oslonac ideje stvaranja Republike Srpske Krajine i zaštite srpskog naroda kroz Republiku Srpsku Krajinu", kazao je Đokić.

Napominje da se isticao i u namjerama da Republika Srpska Krajina očuva svoju autonomiju i da bude trajno faktor zaštite i sigurnosti srpskog naroda na području Hrvatske, ali nažalost ideje za koje se zalagao u tom periodu nisu bile opšte prihvaćene na tom području i zato se u potpunosti nisu ostvarile.

"On je izuzeto pozitivan trag ostavio u borbi za socijalističku ideju i njenu praksu smatrajući da sa idejom socijalista svako društvo pa i naše može biti naprednije, progresivnije, bogatije i zato je ovo prilika da mu iskažemo veliko poštovanje i zahvalnost za velike rezuiltate koje je ostvario", napominje Đokić.