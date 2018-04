Đokić: Podrška potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora

BANJALUKA - Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da ova stranka podržava napore koji se čine da dođe do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora, navodeći da će to biti kruna na primjenu Zakona o radu.

Đokić je istakao da je sporno pitanje i svojevrsna prepreka u potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora pitanje regresa, te da je stav Socijalističke partije da bi radnicima trebalo omogućiti pravo na regres.

"Smatramo da je vrijednost regresa od 410 KM nešto što bi poslodavci mogli da prihvate. Predlažemo i nadamo se da ćemo u okviru Vlade moći usaglasiti da ta vrijednost bude neoporeziva i da na taj način stimulišemo poslodavce da izvrše tu obavezu prema radnicima", poručio je Đokić.

On je povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada izrazio uvjerenje da socijalni dijalog koji se njeguje u Republici Srpskoj nema alternativu, te da će potpisivanje opšteg koletivnog ugovora biti i kruna zajedničkog napora koji socijalni partneri čine dugi niz godina.

Đokić je poručio da se Socijalistička partija bori za zaštitu prava radnika, te da je jedan od najvažnijih načina kako se prava radnika štite usaglašavanje odnosa između radnika, odnosno sindikata i poslodavaca, uz posredovanje Vlade Srpske potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora.

"Radnici u Republici Srpskoj i dalje ostaju u potrebi da se zajedno borimo za zaštitu njihovih prava, da osiguramo što više posla za nezaposlene, da osiguramo što veće plate, kao i da se borimo za kvalitet života i uslove u kojima radnici rade", naglasio je Đokić.

On je svim radnicima u Republici Srpskoj, svim građanima, kao i onima koji čekaju posao u Srpskoj čestitao Međunarodni praznik rada.

"Praznik rada dočekujemo kao republika koja je i u prvim mjesecima ove godine, u poređenju sa prošlom godinom, imala rast i razvoj. U Srpskoj se svake godine povećava ukupan broj zaposlenih radnika i svake godine smanjuje broj nezaposlenih", rekao je Đokić.

On je dodao da je to bio jedan od važnih političkih ciljeva Socijalističke partije, što su predstavnici ove stranke kroz rad u institucijama to na najbolji mogući način potvrđivali borbom za više novih radnih mjesta i ukupno smanjenje nezaposlenih.

"Posebno podržavamo aktivnosti, koje smo kao članovi Vlade, u ime Socijalističke partije, zajedno sa ostalima, kreirali kroz akcioni plan zapošljavanja u posljednjih nekoliko godina, a takav je plan i za ovu godinu", napomenuo je Đokić.

Prema njegovim riječima, tim planom se predviđaju dodatna finansijska sredstva za podršku novom zapošljavanju.

Đokić smatra da je to vrlo efikasan način podrške privrednim društvima i svim drugim institucijama, organima i organizacijama koje imaju prostora da zaposle nove radnike.

"Republika Srpska je mjesto gdje se danas više radi, nego što je to bilo prošle godine ili prije nekoliko godina. To znači da je Srpska mjesto gdje se ulaže, gdje su investicije sigurne i mi se borimo da podstaknemo i domaće investitore i strane ulagače da investiraju još više", dodao je Đokić.