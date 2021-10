Do kada nas očekuju stabilne vremenske prilike i šta donosi početak novembra

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavida, u utorak, 26. oktobra, u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno vedro prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle.

Od sredine dana postepeno naoblačenje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od pet do 10°C. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C.

Za srijedu, 27. oktobra, u većem dijelu Bosne očekuje se djelimično vedro. Sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C.

Prema prognozi za četvrtak, 28. oktobra, u Bosni bi trebalo da bude umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C.

Do kraja oktobra stabilne vremenske prilike prognoziraju se u većem dijelu Bosne i Hercegovine, osim na zapadu i jugozapadu Bosne, te u planinskom zaleđu Hercegovine, gdje može pasti malo kiše.

U prvih pet dana novembra izgledna je promjena vremena, prognozira se kiša širom zemlje, a snijeg na planinama. Prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od 6. novembra do kraja prognoznog perioda 9. novembra.