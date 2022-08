Do kraja avgusta promjenljivo, evo kakve nas temperature očekuju

BANJALUKA - Do kraja avgusta prognozira se promjenljivo vrijeme. Izmjene stabilnih perioda od po dan ili dva i povremenih slabih padavina obilježiće narednih petnaest dana, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Do 26. avgusta prognozirane temperature vazduha kretaće se u Bosni od 10 do 15, u Hercegovini oko 18 stepeni Celzijusa, a očekivane dnevne temperature u Bosni između 26 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

Od 26. avgusta pa do kraja mjeseca izgledan je blagi porast temperatura. Očekivene minimalne vrijednosti u Bosni kretaće se između 14 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena, a maksimalne u Bosni do 35 u Hercegovini do 38 stepeni.

U nedjelju, 21. avgusta, u Bosni i sjeveru Hercegovine će prevladavati oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom ili prolaznim jačim pljuskom, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U većem dijelu Hercegovine biće sunčanije uz umjerenu naoblaku, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Očekivana najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Prvog dana naredne sedmice prevladavaće oblačno vrijeme, djelimično vedro na jugu zemlje. Kako je prognozirano, još uvijek nestabilno s kišom i lokalnim pljuskovima. Očekuje se slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža očekivana jutarnja temperatura većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U utorak će se u većem dijelu BiH zadržati oblačno, sunčanije se očekuje na jugu zemlje. Slabije kiše ili lokalnog pljuska može biti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Grmljavina je moguća u istoku i jugu Hercegovine. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni.