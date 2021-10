Do kraja dana sunčano, evo kad stiže promjena vremena

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

Jutro je vedro i manje hladno u većini krajeva. Lokalno po kotlinama i riječnim dolinama ima magle koja se može zadržati i tokom prije podneva, dok je na planinama registrovan slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 14 do 19. Na planinama do 11, a na jugu do 21 stepen Celzijusov.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak, 1. novembra, prema prognozi, očekuje se magla po kotlinama u Bosni prije podne. Tokom dana postepeno naoblačenje koje će u noći na utorak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U večernjim satima povremeno jaki udari juga na zapadu i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 18°C.

U utorak, 2. novembra, prije podne se očekuje oblačno s prolaznom kišom u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Prije podne i sredinom dana povremeno u Bosni će biti i jakih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19°C.

U srijedu, 3. novembra, prema prognozi Zavoda, novo naoblačenje koje će usloviti jaču kišu uglavnom na području Hercegovine i jugozapada Bosne.

U većem dijelu Bosne lokalno slabija kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Dalje jačanje juga u noći na četvrtak. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 18°C.

Za područja Prijedora i Višegrada jutros je izdato žuto upozorenje na maglu koja smanjuje vidljivost.

Žuto upozorenje zbog magle na snazi je i za područja Bihaća, Tuzle i Sarajeva, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Žuti meteoalarm upozorava na potencijalno opasno vrijeme i na potreban oprez.