Do kraja iduće godine Banka koštane srži u BiH

Formiranje Banke koštane srži u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude završeno u toku naredne godine.

Do sada su bh. građani donirali 1.000 uzoraka krvi, za koje je u saradnji s donatorima izvršena tipizacija, što košta 400 evra po uzorku. Nova kampanja za prikupljanje sredstava počinje 10. decembra, manifestacijom u Tuzli.

"Banka koštane srži je jedna vrsta baze podataka potencijalnih donatora za teške oblike bolesti. Ukoliko bi imali svoju Banku koštane srži ušli bi u međunarodni sistem, razmjenjivali bi podatke i zahvaljujući toj sposobnosti mogli bi da dobivamo donore koji bi bili onda transferirani, te da naš medicinski kadar radi te operacije. Svi znamo da kada su u pitanju velike operacije, moramo ih raditi vani", pojasnio je u emisiji "Danas" PR projekta Bojan Zec Filipović, prenosi "Alfa TV".

Ambasador ovog projekta je i dječji hor ''Princess krofne''.

"Nažalost, djeca obolijevaju od teških bolesti. Muzika je ipak univerzalni jezik i ona najbrže dolazi do onih do kojih mi želimo a u ovom slučaju to su djeca i mladi. Napravili smo i slogan kampanje 'Veliki, mali BiH, za dobrobit svih'", kazao je Zlatko Bostandžić, direktor dječijeg hora.