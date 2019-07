Dobili 4 miliona KM za migrante, oni žele praviti policijsku stanicu

BIHAĆ - Vlada FBiH je početkom jula doznačila četiri miliona KM Vladi USK za rješavanje migrantske krize. Ova sredstva su trebala biti preusmjerena Crvenom krstu Grada Bihaća za zbrinjavanje migranata na Vučjaku, ali je problem nastao zbog plana da će kanton preusmjeriti novac za izgradnju policijske stanice u Bužimu.

Poslanik u Federalnom parlamentu Hamdija Abdić Tigar istakao je kako Vlada USK danas na računu ima četiri miliona KM namjenskih sredstava od Vlade FBiH za rješavanje migrantske krize, dok istovremeno Crveni krst Grada Bihaća moli građane za donacije za hranu za migrante, piše Klix.ba.

On ističe da je već dva puta išao na Vučjak da vidi kako izgledaju migranti i rekao je kako nemaju osnovne uslove za život kao što su pitka voda i medicinska pomoć te ističe kako nema nikakvih prepreka da dio novca od Federacije BiH bude usmjeren da im se pomogne. On dodaje kako ima informacije da je već održan sastanak stranaka koje čine većinu na kantonu gdje je ovaj novac raspoređen.

"Nažalost, većina je potpuno zanemarila da se radi o namjenskim sredstvima. Oni su odlučili da se, naprimjer, pola miliona namijeni za izgradnju zgrade policijske stanice u Bužimu koja je već planirana u budžetu USK. Kako će nam ta nova zgrada riješiti probleme s migrantima? Dalje, iako je gradonačelnik Bihaća insistirao da Bihać dobije sredstva za videonadzor, jer tu već postoji projekt i bile su urađene neke pripreme, odlučeno je da nadzor bude uspostavljen na čitavom kantonu. I opet, kako će videonadzor u, recimo, Petrovcu ili Sanskom Mostu riješiti migrantsku krizu", kazao je Abdić.

On je takođe rekao da svi znaju ko snosi najveći teret migrantske krize i gdje su locirani migrantski centri, a to su Bihać i Velika Kladuša i to su mjesta gdje trebaju završiti ova sredstva.

"Ovdje se sve svelo na kukanje kantonalnih vlasti kako su tobože napušteni i niko im ne pomaže, a kad se već neko potrudi, kao što smo to uradili mi federalni zastupnici, onda oni nisu u stanju da tu pomoć iskoriste na pravi način. Ponavljam, ovo su namjenska sredstva za pomoć u migrantskoj krizi, a ne za stranačko potkusurivanje. S obzirom na to da sam inicirao tematsku sjednicu Zastupničkog doma i da sam okupio sve federalne zastupnike iz Krajine, ja ću u ime svih nas zatražiti da se Zastupničkom domu i Vladi FBiH dostave plan i dinamika ustroška ovih sredstava. Možda smo to i ranije trebali uraditi, ali su kantonalne vlasti stalno ponavljale kako im novac treba hitno pa je uplaćen bez odgađanja. Ako se sada ispostavi da USK nenamjenski troši sredstva koja dobija od Federacije, ko će kasnije imati obraza da traži bilo kakvu vrstu pomoći od viših nivoa vlasti", dodao je on.

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, pozdravio je inicijativu Hamdije Abdića, ali je naglasio da je prvenstveno bio plan da se sredstva preusmjere isključivo Gradu Bihaću za saniranje onih šteta koje su nastale zbog migrantske krize.

"Mi smo pretrpjeli ogromne štete i još dugo ćemo osjećati posljedice migrantske krize. Zastupnik Hamdija Abdić je imao ideju da se napravi izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, ali zbog nedostatka političke volje preusmjerena su sredstva od četiri miliona KM Vladi USK. No, ponavljam, bilo bi svrsishodnije da su sredstva namijenjena Bihaću i Velikoj Kladuši, tj. žarištima migrantske krize. Sredstva su na računu kantona i ja zaista nemam nikakvu kontrolu nad njima. Bilo je razgovora o tome kako će se novac potrošiti, ali konačna odluka je na kantonalnim vlastima. Ja kao gradonačelnik apelujem da se sredstva utroše u one svrhe za koje su i dodijeljena, tj. za prevladavanje migrantske krize", kazao je Fazlić.