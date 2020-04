Dobio rješenje o izolaciji, sutradan otišao na more

SARAJEVO - Ismir Jusko, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) rekao je danas da se pet osoba nalazi u Studentskom domu na Bjelavama u prisilnoj samoiziolaciji jer nisu poštivali rješenje i mjere koje su im izdale nadležne kantonalne inspekcije.

Prema njegovim riječima smanjio se broj osoba koje ne poštuju mjere samoizolacije. Ove mjere se izdaju s ciljem sprječavanja širenja virusa korona. S ukupno 101 osobe ova brojka je spala na 20.

Ali, Jusko kaže da je od 30 do 40 osoba koje tokom noći ne poštuju policijski čas.

"Imamo i slučajeva da svi koji su dva puta evidentirani da ne poštuju policijski sat da budu pritvoreni. Oni kod nas ostaju do kraja policijskog sata. Istina, mnogi se pridržavaju mjera, ali svi koji ne poštuju mjere moraju odgovarati za svoje postupke. Zbog nepoštivanja mjere samoizolacije imamo na Bjelavama pet osoba i riječ je o prisilnoj samoizolaciji", rekao je Jusko za Dnevni avaz.

Ministar je otkrio i šokantne podatke.

"Jednu osobu smo bukvalno pronašli na na biciklu, a imao je određene mjere samoizolacije. Zamislite gdje je on sve mogao biti za to vrijeme. Ali to nije sve. Drugi slučaj je da osobi izdato 3. aprila rješenje o samoizolaciji, a on je dan kasnije 4. aprila otišao u Neum. Znači prešao je 150 kilometara i otišao na drugi kraj države. E to je razlog zašto apeliramo da se ne bespotrebno ne izlazi jer uvijek ima onih osoba koje ne poštuju mjere, a naći će se na izletištu, šetalištu, biciklističkoj stazi. Zato je važno da se poštuju mjere", kazao je Jusko.