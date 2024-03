Dobojlije gase sijalice i broje one koje su upaljene

DOBOJ - Svaka marka koju Dobojlije uštede na računima za struju dobro im dođe zbog čega kažu ne samo da koriste štedne sijalice, nego za svojim ukućanima ih redovno gase.

"Odavno je već praksa da idem po kući i gasim sijalice za svojim ukućanima. Rijetko kada nam se desi da su nam sve sijalice upaljene, obično do dvije, maksimalno tri prostorije, znači dnevna, kuhinja i eventualno kupatilo... Najčešće naveče gori blaga svjetlost, iza televizora ambijentalna svjetlo", rekao je Hajrudin Galijašević.

"Naravno, štedimo, moramo definitivno na ovakvom vaktu moramo sve da štedimo. Mi koristimo ove štedne sijalice i dosta se primijeti na računima. Pa, razlika je skoro pola, mi godišnje jednom samo promijenimo ove sijalice i prezadovoljni smo što se tiče potrošnje... Desetak sijalica imamo, što vanjske, što unutrašnje, dnevni biravak, kuhinja", priča Sadija Hedžić.

"Sama sam, pa pazim na to i gasim, čuvam struju. Ja živim u inostranstvu, tamo već imaju ove špar sijalice, tamo je to sve već odavno uvedeno i koristi se", kazala je Nura Huskić.

Na pitanje koliko sijalica je maksimalno naveče upaljeno u njihovim domovima, građani su dali slične odgovore.

"Naveče su upaljene jedna do dvije sijalice, dijete ostavlja obično sve upaljene. Idem po kući i gasim sijalice, zbog štednje i da pokažem djetetu da ako je nepotrebno koristititi tu sijalicu u toj prostoriji onda i ne treba ni da bude upaljena. Otprilike pet sijalica maksimalno je upaljeno i to je obično kada je dijete samo u kući jer on popali sve, a u principu kada sam ja kod kuće onda kontrolišem", kazala je Matea Blažanović.

"Najviše dvije sijalice su upaljene, naveče, u kuhinji i dnevnom boravku. Ponekad se desi da za ukućanima gasim sijalice. Štedim struju, nisu veliki računi zato što vodimo računa, gdje ne treba smanjimo potrošnju... Koristim štedne sijalice, kada su se pojavile onda sam prešla na njih", navela je Nevenka Starčević.

"U kući imamo led sijalice, koristimo samo male sijalice, koristimo svjetiljke za ugođaj. Štedne sijalice jesu malo skuplje, ali na duži period sigurno štede. I vrlo su efikasne... Bar četiri su istovremeno uključene", kaže Dina Đurović.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana energetske efikasnosti Gradska uprava Doboj počastila je sugrađane sa stotinu štednih sijalica koje su im uz savjete za uštedu energije podijelili službenici Odjeljenja za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj.

"Ove godine odlučili smo se na podjelu štedljivih sijalica kako bi građani preuzeli korake da smanje potrošnju energije u svojim domovima jer bi na taj način uštedjeli na računima za električnu energiju, a samim tim zaštitili životnu sredinu... Ušteda energije podrazumijeva jednostavne korake koji bi mogli usvojiti kao način ponašanja, na primjer da prilikom izlaska iz prostorija gasimo svjetlo, pa do samog recikliranja", izjavila je Vedrana Ivanović, načelnica Odjeljenja za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.