Dobojlije umjesto vajkrema, privlače ih prirodne ljepote Mađarske

DOBOJ - Tri decenije nakon što su u Mađarsku išli po vajkrem, Dobojlijama je ponovo interesantna ova zemlja, posebno maturantima, koji posljednjih dana opsjedaju glavni grad ove zemlje, Budimpeštu.

"Budimpešta je uvijek popularna i veoma atraktivna. Često organizujemo putovanja u Budimpeštu, tako da to bude otprilike 20 odlazaka iz Doboja do Budimpešte na godišnjem nivou. Evo, noćas smo se vratili, išlo je stotinak učenika Tehničke škole i oko 60 učenika Saobraćajne i elektroškole", kazala je Sretenka Ristić, predstavnica Turističke agencije "Istra turs".

Prije nego što se zapute u ljepoticu Dunava, kako često nazivaju Budimpeštu, gdje mogu da posjete Ribarske bastione, Citadelu i Vaci ulicu, Dobojlije mogu do 15. aprila u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje na fotografijama dva autora, Otoa Kajzera i Imrea Kinskog, da pogledaju neke od znamenitosti ovog grada.

"Upravo zbog toga što je građena, faktički, između dva svjetska rata, to je karakterističan arhitektonski stil tog grada. Zato se iz ovih fotografija može vidjeti da nema nekih velikih pomaka i velikih razlika između tog doba i doba danas. Prema tome, ovo je jedan grad koji se voli", poručio je Oto Kajzer, mađarski fotograf.

"Naravno, građani bivše Jugoslavije i danas posjećuju Mađarsku, naročito Budimpeštu, i upravo ova izložba je prilika za državljane BiH da Budimpeštu kao grad vide i drugim očima", izjavila je Anita Marton, ataše za kulturu u Ambasadi Mađarske u BiH.

Na fotografijama se može vidjeti prijestonica Mađarske prije osam decenija i danas iz ugla dva autora.

"Sve fotografije su u paru. Oni su našli zajedničke tačke kojima predstavljaju Budimpeštu kao svoj glavni grad. Ono što je nama važno, to je da dobojska publika ima priliku da vidi fragmente iz Mađarske, rad njihovog umjetnika, i ovo vidimo kao priliku za dobru buduću saradnju", kaže Vukosava Sofrenić, direktorica Centra.

Osim prijestonice, Dobojlije rado posjećuju još dva mađarska grada, takođe popularna kasnih osamdesetih.

"Pečuj, koji se nalazi nedaleko od granice... S obzirom na to da je to mali grad i da nema mnogo mogućnosti obilaska i istraživanja, odlučili smo se i za Harkanj banju", pojasnila je Sretenka Ristić, te dodala da se ni Sent Andreja ne zaobilazi tokom boravka u Mađarskoj jer je samo dvadesetak kilometara udaljena od Budimpešte.