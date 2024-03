Dobojlije uživale u kineskoj čajnoj ceremoniji (VIDEO)

DOBOJ - Desetak minuta bilo je potrebno da bijeli čaj dospije u šoljice, a zanimljivu ceremoniju pripreme, tokom koje je prikazano posuđe koje se koristi, uz prigodnu kinesku muziku, Dobojlijama su predstavile dvije profesorke Konfucijevog instituta iz Banjaluke.

Čajna ceremonija održana je u Narodnoj biblioteci u sklopu izložbe "Čaj, ljubav i svijet", a posjetioce, među kojima su najbrojniji bili učenici Ekonomske škole, pitali smo kakvog je ukusa čaj.

"Lijep je čaj, ukusan. Uporedila bih ga sa nekom malo jačom mentom. Jako je neobična ceremonija, ali jako lijepa, zanimljiva i sviđa mi se. Izgleda kao da prave neko jelo, a ne da sipaju čaj", iskrena je Dalila Hasić.

"Jako blag, sa malo mente i nane, s tim bih uporedila. Inače, volim piti voćni, ali volim i nanu i ove domaće. Jako mi je zanimljivo, imaju ti rituali što se prebacuje iz šolje u šolju, jako zanimljivo, a čaj kao čaj je jako lijep", kaže Nikolina Pantić.

"Slično je kao čaj od kamilice, ja bih tako rekla, ili obični zeleni čaj, bar po meni. Oduvijek me zanimala azijska kultura, pa mi je drago što imam priliku da vidim sve, da doživim to iskustvo. Dugo traje ceremonija, a ne kao mi što pravimo na brzinu, ali sviđa mi se kako to sve prezentuju... Skoro svaki dan pijem čaj i najviše volim od kamilice, šumsko voće", priznala je Sara Šehić.

"Super je čaj, stvarno nešto novo, nije baš kao kod nas. Iskreno, malo previše dugo traje, ali super je čaj, isplati se probati. Kao biljni kod nas, recimo, ili neki detoks", navela je Jelena Kajganić.

Tradicija ispijanja čaja u Kini ima veoma dugu istoriju, pojasnila je Deng Čun Meng. U početku je čaj služio isključivo kao lijek, dok je kasnije postao običaj da vam, kada dolazite u nečiju kuću, domaćin pripremi čaj kako bi vam poželio dobrodošlicu.

"Poenta čajne ceremonije jeste samo uživanje u čaju, ali to nije samo ispijanje, pijenje čaja, već i proučavanje lišća čaja, zatim miris čaja prije i poslije pripreme i tek nakon toga ispijanje čaja. Predstavlja zapravo tu neku sporu rutinu i nešto u čemu treba da uživamo. Kada govorimo o lišću čaja i načinu pripreme i fermentisanju čaja, imamo šest vrsta, bijeli, zeleni, žuti, crni, olong i tamni. Čaj se pije u kojem god periodu da vam odgovara, bitno je samo da vam odgovara ukus i način te pripreme", kazala je Deng Čun Meng.

"Kada govorimo o čajnoj ceremoniji, ali i samoj kulturi ispijanja čaja, moramo da je uporedimo sa kulturom ispijanja kafe koju imamo u ovom dijelu svijeta i u BiH. Veoma nam je važna i predstavlja nešto na dnevnom nivou... Zaista ima puno kineskih čajeva, ali meni lično se najviše sviđa olong čaj", rekao je Luo Sjaoru, direktor banjalučkog Konfucijevog instituta.

Osim načina pripreme čaja posjetiocima je predstavljena izložba posvećena kineskom solarnom kalendaru.

"Taj kalendar se sastoji od 24 mjeseca, nije baš strogo 365/24 pa da je to nekih 15 dana, već se računa vrijeme potrebno za obilazak Zemlje oko Sunca... On njima puno znači, počevši od kulture, čak i neke bajke se pišu o svemu tome. Znači, jedno veliko kinesko nasljeđe.

Nije komplikovan, ovdje je predstavljeno po nekih 15-16 dana svaki mjesec. U suštini, to je više onako simbolično, oni ne koriste taj kalendar u svakodnevnoj upotrebi, više je vezan za tradiciju, za njihovu kulturu", naveo je Ljubiša Preradović, jedan od organizatora izložbe.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.