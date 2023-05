Dobojski đaci se spremaju za maturske ekskurzije

DOBOJ - Ako se dobro isplanira i pripremi, odlazak na matursku ekskurziju ne mora stvarati glavobolju ni nastavnicima, ni roditeljima, a opet može biti interesantan đacima kojima je to najbitnije putovanje tokom školovanja.

Matursku ekskurziju ne treba niko da propusti, smatra Nataša Savić, majka osamnaestogodišnjeg Davida, učenika trećeg razreda Ekonomske škole.

Đaci te škole će 27. maja otputovati u Italiju, a na naše pitanje da li od nečeg strahuje, Savićeva odgovara:

"Ja obično nisam paničar mama pod broj jedan, tako da stvarno imam povjerenje u svog sina i u svu ekipu u školi. Ima neke drugove iz razreda koji idu s njim od osnovne škole, osjećam ih kao svoju djecu, tako da idu u grupi", kazala je Savićeva.

Velika je odgovornost povesti tuđe dijete na putovanje izvan zemlje, ističu nastavnici, među kojima su i oni koji će ove godine prvi put svoje đake povesti na ekskurziju.

"Velika je odgovornost, ali očekujemo stvarno dobru saradnju. Ovaj period što sam im bila razredni starješina stvarno je lijepa komunikacija. Oni su malo vragolasti, ali poštuju dogovore, sarađuju s nama, tako da mislim da će stvarno biti jedna lijepa ekskurzija, po protokolu. Svi smo mi išli na ekskurzije i znamo kako je bilo nama i treba da imamo i mi razumijevanja za učenike, ali i da učenici poštuju dogovore koje imamo. Oni će, na primjer, ići i u Gardaland, postoji mogućnost povreda ili mučnina poslije onih brzih vožnji, ali, naravno, imamo i doktora u pratnji, tako da ne bi trebalo da bude nikakvih problema", kaže Suzana Raković, nastavnica pravne grupe predmeta.

U Italiju na ekskurziju će i gimnazijalci, učenici Ugostiteljske i trgovinske škole, Medicinske, kao i Tehničke škole putuju u Grčku, dok će dio učenika Saobraćajne i elektroškole u Španiju, a dio u Grčku.

Iz dobojske policije upozoravaju da su u ovim zemljama strogi propisi.

"Evo, recimo, u Grčkoj saobraćajni propisi su u posljednje tri godine drastično pooštreni. Za najmanje prekršaje kazna je 100 evra, a ide i do 600 evra. Ima punoljetnih maturanata, mogu upravljati sa našom vozačkom dozvolom, tako da može doći i do činjenja saobraćajnih prekršaja", izjavio je Stojan Petrušić, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1.

Zbog pandemije virusa korona dvije generacije maturanata nisu imale priliku da putuju van zemlje, ali to nije značajnije uticalo na interesovanje za ekskurzije.

"Zainteresovanost je kao i nekada ranije, nije velika, znači ne ide cijela generacija, ali ide veći dio učenika. Zajedničkim dogovorom, znači i roditelja i učenika, njihovih odjeljenskih starješina, dođemo do zajedničke destinacije, odnosno njihovog motiva, njihove želje da vide jednu zemlju. Ja mislim da je ipak malo veće opterećenje upravo ta ekskurzija od maturske večeri jer traje duže i tu prosto 24 sata provodite sa tom djecom, ali opet kažem, nije to toliko ni veliki stres ako to shvatimo kao jedan drugarski odnos, uzajamno poštovanje", poručila je Tijana Vasiljević Stokić, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola dobojske regije.