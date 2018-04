Dobri ljudi kuću Grgića dižu iz pepela

SANSKI MOST - Veliki broj privrednih kolektiva i pojedinaca iz Sanskog Mosta uključio se u humanitarnu akciju za pomoć porodici Grgić iz sela Donji Kamengrad, čija je kuća prije nekoliko dana izgorjela u požaru.

U vrlo kratkom roku prikupljena je značajna novčana pomoć, zatim građevinski i drugi materijal, te je započela obnova devastiranog stambenog objekta.

"Nisam se nadao da će se ovoliki broj ljudi uključiti u akciju i pomoći nam da obnovimo svoj porodični dom. Svima veliko hvala", kaže Alen Grgić, jedan od članova porodice.

U međuvremenu započeli su građevinski radovi u koje se uključio veliki broj rođaka i prijatelja porodice Grgić, kao i mještana sela u kojem žive. Podsjetimo, prije nekoliko dana izgorjela je kuća Grgićevih, a bez krova nad glavom ostale su dvije porodice sa ukupno sedam članova.

"Vatra je za nepunih sat vremena progutala sve što smo mukotrpno sticali tokom cijelog života. Samo pukom srećom u požaru niko nije stradao", kaže Alen Grgić. Objašnjava kako u prizemlju kuće živi s ocem, suprugom i dvoje maloljetne djece, dok na spratu stanuje njegov stric sa sinom.

Požar je zahvatio krov objekta, a do dolaska vatrogasaca on je potpuno izgorio. Prilikom gašenja vatre ogromna količine vode prodrla je u prizemlje kuće, a na jednom mjestu došlo je i do urušavanja plafona.

Pretpostavlja se kako su uzrok izbijanja vatre neispravne električne instalacije. Inače, obje porodice žive od skromnih primanja koja jedva mogu da podmire osnovne životne potrebe, tako da za obnovu u požaru izgorjelog doma jednostavno nemaju novca.