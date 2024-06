Dodik: Braniću interese Srpske, nemam pravo da se povučem

​MODRIČA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da će istrajati u odbrani interesa Srpske i da nema pravo da se povuče s obzirom na žrtve koje su pale za ovu republiku.

"U izazovnom smo trenutku, svijet je u neredu, ne zna se kako će se završiti, računa se da su ključni američki izbori", rekao je Dodik u obraćanju na Dugoj Njivi na obilježavanju 32 godine od proboja koridora.

Dodik je ukazao kako se čine napori da se uruši Republika Srpska, ali da Srbi hoće Srpsku kakva piše u Dejtonskom sporazumu, a ukoliko nije takva, onda neće ni tu BiH.

"Kako je moguće da nijedan srpski lider ne može da izbjegne kažnjavanje", upitao je Dodik i istakao da su i sadašnji zvaničnici pod nekim sankcijama.

On je naveo da kažu da to nije kazna, već pokušaj da se promijeni ponašanja, ali da to "može kod muslimana, a ne kod Srba".

Dodik je upitao kako promijeniti ponašanje s obzirom na žrtve koje su date za Republiku srpsku, prenosi Srna.

On je istakao da nema pravo da se povuče, pa makar tu bio i američki ambasador.

Dodik je pozvao prisutne da pažljivo pročitaju Deklaraciju sa Svesrpskog naroda kojom su obuhvaćeni srpski interesi.

On je rekao da srpski narod sa ovog prostora mora da zna da predsjedik Srbije Aleksandar Vučić razumije situaciju i položaj srpskog naroda i "zato ga ne vole u Sarajevu".

