Dodik: Eliminisaćemo strahove koje imaju mediji o kaznama za klevetu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom uvođenja klevete u Krivični zakonik Republike Srpske da time niko ne juriša na novinarske strukture i da će u javnoj raspravi biti eliminisani svi strahovi koje ima medijska zajednica.

"Čudite me. Vidim da branite da se kleveće i laže. Niko ko iznosi istinu, a u novinarstvu bi to trebalo da bude glavna stvar, ne bi trebalo da ima problema, niko ne bi trebao da bude zabrinut da će to biti zloupotrijebljeno. Rekli smo da ćemo učiniti sve da to bude na nivou najboljih praksi u Evropi", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, odgovarajući na pitanje o reagovanjima medijske zajednice na uvođenje klevete u Krivični zakonik.

Dodik je rekao da niko ne juriša na novinarske strukture, niti na bilo šta drugo.

"Javni prostor je zagađen nenistinama, a vi se niste potrudili da to ne bude tako. I što je u toj apsolutnoj slobodi koja je za neke bila primamljiva da lažu, kleveću, vrijeđaju ljude, iznose neistine i tako dalje, došli smo do toga da je to društveno neodrživo", naglasio je Dodik.

On je dodao da očekuje da novinari to podrže.

"U javnoj raspravi sve strahove koje ima medijska zajednica i mediji, mi ćemo eliminisati, objasnićemo da to treba da bude naša zajednička priča. Ako želite da zadržite dio svog profesionalnog odnosa prema onome što radite, onda i vi treba da se odreknete onih koji spekulišu u javnom prostoru u ime svih medija", rekao je Dodik.

On je naveo da treba tražiti rješenje i dodao da preuzima na sebe, ne samo da priča sa svim odgovornim urednicima, već i da će pričati sa svim novinarima o strahovima koji tu postoje.

"Ali isto tako sam spreman da vam kažem zašto mislim da je to potrebno. Ja nisam protiv vas koliko su neki od vas protiv mene, ali ja sam kao predsjednik zadužen da vodim računa o tome da se javni prostor oslobodi spekulacija koje su tako štetne, pa čak i do toga da imamo slučajeve samoubistava i mnogo čega drugog", rekao je Dodik.

On je naglasio da je tačno da sloboda medija mora biti apsolutna u okviru onoga što štiti slobodu drugih.

"Ja sam davno naučio da je moja sloboda ograničena vašom slobodom. Prema tome, vaša sloboda treba da bude ograničena slobodama drugih", istakao je Dodik.

On je naveo da nije prihvatljivo da se u javni obračun unosi sve ono što je neistina, a da istinu, naravno, treba iznijeti.

"Nije ovo ni protiv koga usmjereno. Spreman sam da sjedimo, da pričamo", rekao je Dodik.

On je upitao zašto OEBS to nije zaustavio u evropskim zemljama.

"Zašto to nisu zaustavile Slovenija, Austrija, Njemačka i neke druge zemlje. Zašto nije Amerika bez toga?", upitao je Dodik.

On je upitao novinare da li su nekada čuli da je neka medijska kuća kažnjena zato što je iznosila neistine, sa milion dolara.

"Jeste čuli nekada za to? A šta je sada problem, da oni koji lažu da nastave da lažu. Jeste spremni da branite to? Ipak će se ovo desiti", zaključio je Dodik.

Vlada Repblike Srpske usvojila je na posljednjoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se uvodi novo krivično djelo protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete, prenosi Srna.