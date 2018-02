Dodik: Hrvatska da prizna genocid nad Srbima

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je Hrvatsku, prilikom odavanja počasti srpskim žrtvama u Drakuliću, da prizna genocid koji je počinjen nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.

Dodik je kod Spomen-kosturnice u Drakuliću prisustvovao parastosu srpskim žrtvama ustaškog pokolja u ovom banjalučkom naselju, kao i u obližnjim mjestima Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac.

"Projekat NDH tog vremena je bio da se pobiju Srbi i oni su to revnosno radili. I to je nešto što je nepodnošljivo, da je to zaboravljeno ili nije dovoljno osuđeno", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da je Drakulić samo jedno od mjesta na kojima su ubijani Srbi i dodao da su za te zločine pored NDH krive i komunističke vlasti zbog svog odnosa prema zločinima NDH

Dodik je dodao da je RS stabilna i mirna i da može obezbijediti miran san svim građanima.

Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, je rekao da je 20 vijek bio vijek stradanja Srba i da Drakulić svjedoči kakvih su razmjera to bili zločini.

"Za deset sati pobiti 2.300 ljudi to znači svake 20. sekunde ubijati ne pištoljem i metkom nego sjekirom i krampom i maljem i kamom. Ne smijemo zaboraviti, ali praštati kao hrišćani moramo", rekao je Govedarica.

On je rekao da se srpski narod mora okrenuti budućnosti i prosparitetu, i da zaštiti svakog čovjeka u RS tako što će mu biti obezbjeđena egzistencija i nada u dostojanstven život.

Osim Dodika i Govedarice, pomenu su prisustvovali, premijer RS Željka Cvijanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, predvođena potpredsjednikom parlamenta Nenadom Stevandićem, u kojoj su poslanici Dragoljub Davidović, Branislav Borenović i Nedeljko Milaković.

Jutros je u Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću služena Sveta liturgija za nevino ubijene Srbe čime je i počelo obilježavanje 76 godina od ustaškog pokolja Srba u Drakuliću i obližnjim mjestima Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac.

Ustaše su u rano jutro 7. februara 1942. godine izvršile pokolj Srba u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i rudniku Rakovac, a, prema do sada prikupljenim zvaničnim podacima, ubijeno je najmanje 2.300 ljudi, među kojima i 551 dijete.

Pod komandom nadporučnika Josipa Mišlova i fra Vjekoslava Filipovića iz takozvanog "Tjelesnog zdruga Ante Pavelića", ustaše su uz pomoć banjalučkih ustaša ubijale Srbe bez ijednog ispaljenog metka - sjekirama, noževima i krampovima.

Prvi spomenik žrtvama ovog pokolja podignut je 1965. godine, a od 1991. godine svake prve nedjelje prije godišnjice stradanja služi se parastos u naselju Drakulić.