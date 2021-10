Dodik: Nije u planu pooštravanje epidemioloških mjera

JAHORINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas na Jahorini da uvođenje restriktivnijih epidemioloških mjera nije u planu, ukoliko stanje sa virusom korona ostane na trenutnom nivou.

Dodik je rekao da će na snazi ostati aktuelne epidemiološke mjere, te da je primarno da ljudi postanu svjesni i da svi počnu da misle o sebi.

On je dodao da je na vlastima da obezbijedi dovoljnu količina vakcina, te da je sve ostalo na savjesti ljudi.

"Vidimo da su oni koji nisu vakcinisani sada najčešći pacijenti, sa teškim ishodima", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva apelovao je i na upravu Olimpijskog centra "Jahorina", sa čijim je rukovodstvom danas i razgovarao o projektima na ovoj planini, da učini sve u pogledu konkretnih epidemioloških mjera zaštite.

"To mora da bude prilagođeno ljudima i da obezbijedi dovoljno sigurnosti za sve", rekao je Dodik.

Zlonamjernici šire priče o mogućem ratu u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da samo zlonamjerni izmišljaju priču da će se u BiH zaratiti i da nema razloga za brigu iako ona nikada nije bila stabilna.

"Samo zlonamjerni pokušavaju da ovdje naprave još više zla. Niko ovdje ne potencira nikakav sukob i rat", rekao je Dodik na Jahorini.

On je ponovio da će vlast u Republici Srpskoj sve učiniti na legitiman i potpuno zakonit i ustavan način.

"Očigledno je da ovi iz federalnog Sarajeva pokušavaju da nametnu tu percepciju o sukobima. Nema bojazni od toga. Jahorina će živjeti u miru, i Republika Srpska i cijela BiH", rekao je Dodik, odgovarajući na novinarsko pitanje da li politička situacija i bojazan od rata mogu uticati na dolazak turista.

On je rekao i da svi koji krše zakone i Ustav BiH treba da odgovaraju.

Dodik je naglasio da vlast u Republici Srpskoj ne želi nikakvu destabilizaciju, da Srpska ne pravi projekat odvajanja, odnosno secesije, nego se ponaša ustavno.

"Donosićemo samo propise koji su u skladu sa Ustavom i koji su Republici Srpskoj dati u nadležnost. Nećemo dirati one koje su date BiH, ali ne želimo da imamo nasilje visokog predstavnika koje je vidljivo, da imate nekog ko se predstavlja visokim predstavnikom", rekao je Dodik.

On je ponovio da visoki predstavnik nije doveden posredstvom Savjeta bezbjednosti UN.

"Pošaljete ga ovdje da on sam dođe i najavi se. Lijepa je ta moć i ja bih otišao u Njemačku i rekao da sam visoki predstavnik, ali, eto, ne mogu. Isto tako neće moći ni on ovdje. To, međutim, nisu stvari koje izazivaju rat, nego politička reagovanja. Mi smo već reagovali na to pitanje", podsjetio je Dodik.

On je napomenuo da svakom treba biti jasno da pitanja treba da se rješavaju politički, ali je napomenuo da je ovaj region, pogotovo BiH, uvijek uzavrela i da neko pokušava da doda veću temperaturu nego što zaista jeste.

Dodik je naveo da je Republika Srpska u drugom tromjesečju ove godine ostvarila rast domaćeg proizvoda od 10 odsto, te da održava sve funkcije i stabilnost budžeta.

"Istorijski najveći broj zaposlenih je u Republici Srpskoj. Olimpijski centar veže 3.000 ljudi koji su zaposleni ovdje", rekao je Dodik i dodao da je plan da se nastavi sa dobrim projekcijama.

Dodik je poručio predsjedniku SDS-a Mirku Šaroviću da će, šta god da predloži u Parlamentarnoj skupštini BiH, imati glasove SNSD-a.

"Zakon o ukidanju zakona o vojsci, nek računa na sve glasove SNSD-a. Samo ću ga pitati zašto to radi kada sam zna da ne može", rekao je Dodik i ponovio da će vlast u Srpskoj nastaviti da radi onako kako je i planirano.

Dodik je precizirao da će svi zakoni biti uređeni do 20. ovog mjeseca. "Nakon toga, 25. ili 26. izaći ćemo sa tim i zakazati sjednicu Narodne skupštine, koja će donositi zaključke i donositi zakone i postaviti stari ustavni sistem", poručio je Dodik.

Lider najveće političke partije u Srpskoj ponovio je da niko ne želi nikakav sukob, te da nema mjesta čekanju da se problemi riješe u okviru Parlamentarne skupštine BiH.