Dodik: Pandemija se ne smiruje i to zabrinjava, razgovaraćemo o mjerama

BANJALUKA - Situacija sa epidemijom vurusa korona je zabrinjavajuća, ocijenio je za Radio Republike Sprske srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Najavio je da će tokom dana, ili narednih dana razgovarati sa epidemiolozima koje bi mjere trebalo preduzeti da bi se situacija stabilizovala.

Pozvao je građane da poštuju mjere zaštite.

"Pandemija se ne smiruje i to nas zabrinjava. Mi smo preduzeli mjere koje su preduzele i ostale države, ali ne daju dovoljno rezultata. U narednih nekoliko dana imaćemo sa stručnjacima da vidimo šta nam je dalje činiti. Bez obzira na to neophodno je poštovanje svih preventivnih mjera koje smo propisali od nošenja maske, držanje socijalne distance i ne okupljanja više ljudi od onog što je propisano", rekao je on.

Istakao je da je odgovornost na svakom pojedincu.

"Mi za sada nećemo uvoditi one mjere koje podrazumijevaju zabranu kretanja ili neke rigoroznije mjere. One neće smanjiti posljedice virusa i zato je neophodno poštovanje svih ovih mjera koje su za sada propisane", naglasio je Dodik za Radio Republike Srpske.