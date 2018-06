Dodik: Sistem za navodnjavanje omogućiće povećanje proizvodnje

BRATUNAC - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će sistem za navodnjavanje malina u opštini Bratunac, vrijedan devet miliona KM, koji je danas pušten u rad, omogućiti povećanje poljoprivredne proizvodnje.

On je, prilikom svečnog puštanja u rad sistema za navodnjavanje u Bratuncu, rekao da mu je drago što je projekat koji će trajno riješiti problem navodnjavanja uspješno realizovan baš u ovoj opštini i zahvalio opštinskim i republičkim organima.

Dodik je istakao da jedino opština Bratunac ima cjelovito riješen problem navodnjavanja.

"Pokušavamo da vodimo računa, prije svega o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mogu da kažem da se Vlada Srpske opredijelila da subvencionira 15 odsto od prodajne cijene maline, što govori o tome da želimo da podržimo i očuvamo tu proizvodnju, koliko god to bilo teško", rekao je Dodik nakon što je sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Stevom Mirjanićem i načelnikom opštine Bratunac Nedeljkom Mlađenovićem svečano pustio u rad sistem za navodnjavanje.

Dodik je istakao da bi to moglo da bude blizu 40 feninga za kilogram maline.

On je istakao da ima mnogo projekata koji će biti realizovani u Bratuncu.

"Znamo da moramo da radimo na novim radnim mjestima, ali Vlada u današnje vrijeme može da obezbijedi komunalnu infrastrukturu, kao uslov da privuče investitore. Vlada ne može da pravi fabriku, ali može da stimuliše ljude na različite načine da urede najbolje moguće svoj prostor i da taj prostor bude stimulativan za proizvodnju", rekao je Dodik.

On je dodao da, zahvaljujući načelniku i opredjeljenju opštine, kapitalna ulaganja na ovom području treba da doprinesu jednom cilju - da omoguće da ljudi ostanu na ovom području i da se stvori privredna aktivnost koja omogućava novu proizvodnju.

"Političari vrijede onoliko koliko ostave iza sebe. Drago mi je što je načelnik opštine konačno sabrao cifru i rekao da je to oko 90 miliona KM uloženih ovdje", rekao je Dodik.

Govoreći o izgradnji mosta Bratunac-LJubovija, Dodik je napomenuo da on, nažalost, još nije završen zbog nekih administrativnih problema na nivou zajedničkih institucija BiH.

"Sramota me je svaki put kad odem u Srbiju i kad me predsjednik Aleksandar Vučić upita dokle je to stiglo, a ja ne mogu ništa da odgovorim. Ništa se nije otelo iz ruku kao ta priča o mostu, jer to nije bilo u našoj nadležnosti", naveo je Dodik.

On je istakao da su most i granični prelaz ključno pitanje za opštine Bratunac i Srebrenica i za cijeli ovaj kraj.

"Mogli smo to da imamo prije nekoliko mjeseci, ali svakako ćemo to imati ubrzo", poručio je Dodik.

On je najavio da će put od Drinjače do Skelana ponovo biti rehabilitovan i uređen kako bi iza ove političke garniture ostao sređen ovaj put uz srpsku Drinu koja je kroz istoriju opjevana i prisutna u kolektivnoj svijesti Srba.

"Baš sa ove strane Drine hoćemo da imamo saboraćajnu komunikaciju koja će privući ljude da ovdje ostanu i da ojačamo Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je nedavno čitao istorijske knjige u kojima se navodi da su Austrougari još u vrijeme aneksije BiH, kada je navodno trebalo da istjeraju Otomansku imperiju, svjesno ovdje naseljavali druge narode da bi "razbili" taj fizički dodir između Srba s obje strane Drine i podijelili ih.

"To govori o tome da je ovo uvijek bio, ne samo za nas, nego i za velike sile, strateški prostor, o kome mi moramo i želimo da vodimo računa", poručio je Dodik.

Bratunac i Srebrenica strateške opštine, nastavljaju se ulaganja vlade

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da su opštine Bratunac i Srebrenica strateške lokalne zajednice za Srpsku i da će Vlada nastaviti dalja ulaganja s ciljem njihovog razvoja.

Dodik je rekao novinarima u Bratuncu da je ovoj opštini odobreno 5,6 miliona KM za rekonstrukciju puta od Drinjače do Skelana uz rijeku Drinu.

"Mi želimo da stabilizujemo taj put i smatramo da je vlast na nivou BiH potpuno zanemarila ovaj putni pravac i ovaj kraj. Izgradnja tog puta znači oživljavanje ovog kraja koje je izuzetno plodno, nalazi se uz rijeku Drinu koja za nas predstavlja veoma značajnu destinaciju ne samo u istorijskom, nego i u emotivnom smislu", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je u ovaj kraj u posljednjih osam do deset godina u razne projekte uloženo oko 90 miliona KM direktnih sredstava Vlade Republike Srpske i to sve u funkciji običnih ljudi.

"Mi znamo da to nije dovoljno, jer smo svi svjesni da smo na području ove opštine imali ogromnu štetu prije svega u ratnim dešavanjima", rekao je predsjednik Republike.

Govoreći o današnjem puštanju u rad sistema navodnjavanja, Dodik je rekao da je to od velikog značaja jer je taj sistem obuhvatio gotovo cijelu opštinu Bratunac i došao do najudaljenijih parcela što omogućava kvalitetnu i sigurnu poljoprivrednu proizvodnju bez obzira na sušna ljeta, te povećanje prinosa.

"Za to smo uložili oko 9,2 miliona KM. To su sredstva Vlade Republike Srpske i opštine Bratunac i mislim da smo zahvaljujući ovom projektu najviše pomogli poljoprivrednicima", istakao je Dodik nakon što je sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevom Mirjanićem i načelnikom Bratunca Nedeljkom Mlađenovićem pustio u rad sistem za navodnjavanje, koji obuhvata 22 sistema za navodnjavanje 436 hektara maline.

Izgrađeno je 16 bunara, šest vodozahvata, šest sabirnih komora, 22 rezervoara za vodu, 102 kilometra cjevovoda i 44 pumpe.

On je naglasio da će se od otkupne cijene maline, koja će biti utvrđena, platiti 15 odsto podsticaja čime se žele podstaći proizvođači.

"Na ovom nivou to je sada oko 40 feninga, tako da i u tom pogledimo želimo i hoćemo da pomognemo ljudima koji teško rade na svojim imanjima i zarađaju novac", naglasio je Dodik.

Dodik: Mašina za humanitarno deminiranje rađena po svjetskim standardima

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je mašina za humanitarno deminiranje, koja je urađena u Tehničkom remontu Bratunac /TRB/, proizvod urađen po najvećim svjetskim standardima i biće konkurentna na evropskom i svjetskom tržištu.

"Radujem se danu kada će ova mašina izaći na eksterna tržišta i da ova kompanija ugovara isporuke svojih proizvoda", rekao je Dodik novinarima nakon obilaska mašine za humanitarno deminiranje sa vlasnikom i direktorom TRB Slavenom Ristićem i menadžer projektom Tomislavom Baševićem.

Ističući da želi da ohrabri ljude da imaju povjerenje u poslovnu politiku ove kompanije koja sigurno obezbjeđuje posao za budućnost, Dodik je izrazio zahvalnost poslovodstvu, vlasniku kompanije i ljudima koji su rehabilitovali ovo predzeće.

"Ovo je strateško preduzeće za Bratunac i za Republiku Srpsku i Vlada Srpske je dogovorila ovdje određene aranžmane kako bi pospješila razvoj nekih proizvoda i pomogla da se preduzeće i sa njim Srpska može pojavljivati na inostranim tržištima", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Bratuncu se može vidjeti niz dobrih stvari, kao što je danas bilo otvaranje sistema za navodnjavanje za oko 440 hektara malinjaka, te ove mašine koja je urađena po najvišim svjetskim zahtjevima.

Ristić je rekao da je Vlada Republike Srpske ukazala povjerenje ovoj kompaniji, a kompanija je dala određene rezultate.

"Cilj nam je bio od samog početka da se ne bavimo samo remontom i prepravkama, nego da osvajamo nove proizvode, nova tržišta sa modernom tehnologijom koja će pronaći svoje kupce u svijetu", rekao je Ristić.

On je istakao da je mašina za humanitarno deminiranje, proizvedena u TRB, komparativna sa bilo kojom mašinom iz EU i da je urađena po svim svjetskim standardima.

"Ona je proizvod zajedničkog rada svih inženjera i radnika", naglasio je Ristić.

Bašević je rekao da je ova mašina zahtjevan proizvod za čiju je izradu pomoglo ranije iskustvo na nekim drugim mašinama i dodao da je ona po svojim karakteristikama i tehnologiji uspješno završena.

Prema njegovim riječima, mašina je namijenjena za humanitarno deminiranje, ali može da služi u druge svrhe i poslove.