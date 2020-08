BANJALUKA - Školska godina će početi na vrijeme u nekom modeliranom obliku, istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

“Mislimo da treba vratiti učenike u učionice. To će biti najvjerovatnije redukovano, na način kako to propiše Ministarstvo i kako to urade pedagoške vlasti”, rekao je Dodik nakon sjednice IK SNSD-a.

Naveo je da je siguran da neće biti problema i da se treba prilagoditi novonastaloj situaciji.