Dodik: Smrt kraljice Elizabete II predstavlja kraj jedne epohe

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je iskreno saučešće kraljevskoj porodici Ujedinjenog Kraljevstva, vladama i građanima svih zemalja Komonvelta povodom smrti NJenog kraljevskog veličanstva kraljice Elizabete Druge.

"Ovo je tužan dan ne samo za članove porodice, već i kraj jedne epohe koju je obilježila svojim primjerom požrtvovanog monarha sa više od 70 godina službe svom narodu. Kraljica Elizabeta Druga ostavila je neizbrisiv trag u istoriji Evrope i svijeta", naveo je Dodik u telegramu saučešća.

To the @RoyalFamily and governments and citizens of the countries of the Commonwealth, I convey my profound sympathy and sincere condolences on the occasion of the Queen Elizabeth II's death.