Dodik: Uskoro i drugi kontigent vakcina Sputnjik, 500 doza šaljemo u Mostar

BANJALUKA - U Republiku Srpsku je stiglo 25.000 doza vakcina Sputnjik V, a uskoro stiže i drugi kontigent iste količine, poručio je to predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je istakao i da će 500 doza biti upućeno za Mostar.

"Želim da kažem da ćemo 500 doza uputiti u Mostar kao pomoć tamošnjim strukturama. Zato što mislimo da ljudima treba pomoći i zato što tamo ima ljudi koji žele da prime vakcinu Sputnjik", rekao je Dodik.

"Imao sam priliku da se čujem sa nekima od njih i smatramo da treba da im pomognemo", rekao je Dodik.

Govoreći o političkoj situaciji u BiH, Dodik je naveo da ima puno zastoja u realizaciji određenih projekata, te da će o tome, zajedno sa nekim od članova Predsjedništva BiH, danas u 17.30 časova razgovarati on-lajn sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Žozepom Boreljom.

"Ima tu mnogo zastoja koji su u vezi sa pandemijom, te nabavkom vakcina. Vidimo i da Evropa ima sa tim mnogo problema, ali smo mi u još većim problemima, kada je riječ o aranžmanu sa njima", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je Republika Srpska krenula u neku drugu priču kada je riječ o tom problemu, te da je danas dobio potvrdu da će 4. maja stići 80.000 doza kineske vakcine isključivo za Republiku Srpsku, jer ih je ona kupila.

"Tako da ćemo mi na drugim stranama obezbijediti vakcine, ali da smo se oslonili samo na njih i njihov `Kovaks` program ne bismo imali nijedne vakcine i to govori o tome da imamo o čemu da razgovaramo", rekao je Dodik.

On kaže da je, sa druge strane, Evropa izašla pompezno krajem prošle godine sa nekim velikim finansijskim sredstvima, navodno za Balkan, koja opet nisu dovoljna.

"Suviše se malo para daje za naš suverenitet ovdje koji oni hoće, u dugoročnom smislu da poklope sa tim svojim navodnim projektima. Biće ovo prilika i da navedemo neke od njih, a što se mene tiče isključivo one koji su u Republici Srpskoj, vezano za ranije dogovore, a najvažniji mi je Koridor `Pet ce`, odnosno izgradnja dionice auto-puta od Johovca do Vukosavlja, kako bi se on integrisao dalje u sistem auto-puteva", rekao je Dodik.